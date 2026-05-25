Κτηνωδία στο Ηράκλειο: Πρώην αντιδήμαρχος θανατώνει γατάκι χτυπώντας το στον τοίχο - Βίντεο

Μία φρικτή υπόθεση κακοποίησης και θανάτωσης ζώου ξετυλίγεται τις τελευταίες ημέρες στο Ηράκλειο Κρήτης, με φερόμενο δράστη έναν πρώην αντιδήμαρχο της πόλης ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε νεογέννητο γατάκι σε τοίχο με αποτέλεσμα να το σκοτώσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (16/5) σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, την καταγγελία έκαναν στην Αστυνομία δύο αυτόπτες μάρτυρες και ο 77χρονος πρώην δημοτικός παράγοντας συνελήφθη από τους αξιωματικούς του Τμήματος Αστυνομίας Ζώων Νομού Ηρακλείου.

Από την πλευρά του, ο πρώην αντιδήμαρχος αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως όταν βρήκε το ζώο, ήταν ήδη νεκρό. Το πήρε στα χέρια του προκειμένου να του δώσει τις πρώτες βοήθειες, όμως διαπίστωσε ότι ήταν νεκρό και το πήγε στον κάδο απορριμμάτων.

Ωστόσο, στο φως έρχεται βίντεο, που δείχνει τον δράστη να περπατά σε πεζοδρόμιο και να χτυπά με δύναμη το γατάκι στον τοίχο. Το βίντεο αναμένεται να κατατεθεί στις αρμόδιες Αρχές από μέλη της φιλοζωικής οργάνωσης «Ζωφόρος» Ηρακλείου.

Δεν θυμόταν πού πέταξε το γατάκι

Αξίζει να σημειωθεί ότι προανακριτικά ο δράστης ισχυρίστηκε ότι δε θυμόταν πού πέταξε το γατάκι, ενώ όταν οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο ζήτησε και τον δικηγόρο του.

Υπενθυμίζεται ότι του έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος, ενώ μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους και αναμένεται να οριστεί δικάσιμος.