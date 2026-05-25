Χανιά: Καταγγελία βιασμού από Γαλλίδα γιατρό - Τι υποστηρίζει ο κατηγορούμενος

Μία σοβαρή υπόθεση καταγγελίας βιασμού ερευνά η Ασφάλεια Χανίων, επιχειρώντας να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να σημειώθηκε το περιστατικό.

Η καταγγελία της 35χρονης

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 35χρονη Γαλλίδα, υγειονομική λειτουργό, η οποία κατήγγειλε στο αστυνομικό τμήμα Καντάνου ότι συνευρέθηκε ερωτικά χωρίς τη θέλησή της με αλλοδαπό άνδρα που διαμένει στην Παλαιόχωρα.

Κατά τις ίδιες πηγές, η γυναίκα φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό συνέβη ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Ο αλλοδαπός άνδρας, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Ανακριτή, φέρεται να παραδέχεται την ερωτική πράξη, ωστόσο υποστηρίζει ότι αυτή έγινε με τη συναίνεση της γυναίκας.

Η Ασφάλεια Χανίων χειρίζεται την υπόθεση με ιδιαίτερη προσοχή, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία και τις καταθέσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί, αναφέρει το patris.gr.

Δεύτερη καταγγελία στις Αρχές

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές εξετάζουν και δεύτερη υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, υπήκοος Δανίας κατήγγειλε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από αλλοδαπό άνδρα το περασμένο Σάββατο, στην παλιά πόλη των Χανίων, με την υπόθεση να βρίσκεται επίσης υπό διερεύνηση.