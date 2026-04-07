Γαλλία: Γάτος «έφαγε» πρόστιμο 100 ευρώ από δικαστήριο επειδή έσπασε τον cat-οίκον περιορισμό

Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα βάλει για ακόμη μια φορά η ιδιοκτήτρια του χαριτωμένου Ρεμί, ενός γάτου στην πόλη Αγκντ της Γαλλίας ο οποίος καταδικάστηκε σε κατ'οίκον περιορισμό τον περασμένο Νοέμβριο.

Η 65χρονη ιδιοκτήτριά του δεν ακολούθησε την απόφαση του δικαστηρίου και άφησε ελεύθερο τον ατίθασο γάτο με αποτέλεσμα εκείνος να πάει ξανά στον κήπο του γείτονα της για να συνεχίσει τις βόλτες του. Έτσι, την Τρίτη 7 Απριλίου, οι δικαστές της πόλης Μπεζιέ επέβαλαν εκ νέου πρόστιμο 100 ευρώ στη γυναίκα σε μια υπόθεση που απασχολεί τη Γαλλία τα τελευταία δύο χρόνια.

Chat résidant à Agde dans le sud de la France, il est désormais privé de sortie par la justice. Rémi est accusé de se rendre sur le terrain d’une maison voisine, empêchant son propriétaire de « jouir de son jardin ». pic.twitter.com/au5EzfZX4r — 20 Minutes (@20Minutes) November 13, 2025

Στην απόφασή που εκδόθηκε, ο δικαστής θεώρησε πως οι φωτογραφίες που κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου τον Φεβρουάριο ο ενάγων δεν επέτρεψαν να αποδειχθεί «μετά βεβαιότητας» ότι ήταν πράγματι ο Ρεμί παρά μόνο για ένα διάστημα 12 ημερών, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου του δικαστηρίου.

Συνεπώς, η χρηματική ποινή «μειώθηκε στο ποσό των 100 ευρώ», με τον δικαστή να λαμβάνει επίσης υπόψη του τη «δυσκολία» για την ιδιοκτήτρια να εμποδίσει τον γάτο της να πάει στο γειτονικό οίκημα.

Ο δικαστής δεν επέβαλε νέες ποινές, εκτιμώντας πως δεν είναι δυνατό να αποτραπεί αυτή η συμπεριφορά «που είναι έμφυτη στη φύση της γάτας και διαφεύγει του ελέγχου που εύλογα αναμένεται από την ιδιοκτήτριά της» χωρίς «να καταφύγει σε μέτρα που είναι πιθανό να βλάψουν την ευημερία της».

Ωστόσο, αυτό δεν «απαλλάσσει την ιδιοκτήτρια από την υποχρέωσή της να σταματήσει την εισβολή της γάτας» στο σπίτι του γείτονα, πρόσθεσε ο δικαστής, τονίζοντας ότι ο γείτονας διατηρεί επίσης τη δυνατότητα «να κινήσει, εάν είναι απαραίτητο», μια νέα «αγωγή για αποζημίωση για τις ζημίες του».

Οι περιπέτειες του ατίθασου Ρεμί

Ο Ρεμί κατηγορήθηκε πως επανειλημμένως κατέφευγε στον παρακείμενο κήπο για να κάνει την ανάγκη του και ούρησε πάνω σε μια παπλωματοθήκη μέσα στο σπίτι. Τον Ιούλιο του 2024, η ιδιοκτήτριά του κατέληξε ενώπιον του αστικού δικαστηρίου έπειτα από μήνυση του συνταξιούχου γείτονά της.

Τη 17η Ιανουαρίου του 2025, η Βαλντές καταδικάστηκε να καταβάλει αποζημίωση ύψους 450 ευρώ, να εμποδίσει τις «εισβολές» του γάτου, υπό την απειλή μιας ποινής 30 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης, και να δώσει επίσης το ποσό των 800 ευρώ για τα έξοδα της δίκης.

Έξι μήνες αργότερα, ο γείτονας απαίτησε την «εξόφληση» των προστίμων, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, ο γάτος συνέχιζε να πηδάει πάνω από τον τοίχο που χώριζε τις δύο ιδιοκτησίες.