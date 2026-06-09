Θεσσαλονίκη: Πώς θα επηρεάσει το Μουντιάλ την εστίαση

*Της Λεμονιάς Βασβάνη | Από την έντυπη έκδοση "Τύπος Θεσσαλονίκης"



Μπορεί η FIFA να απαγορεύει στους φιλάθλους να έχουν τα δικά τους επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια νερού στα στάδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, όμως για όσους δεν έχουν την τύχη να πάνε στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό για να δουν από κοντά μερικά από τα πιο μεγάλα ντέρμπι ποδοσφαιρικών αγώνων, υπάρχει και η έξοδος στα κοντινά sport cafe και καφετέριες για να απολαύσουν τα ματς σε μεγάλες οθόνες με τους φίλους και την παρέα τους.

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