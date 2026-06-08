Άννα Ευθυμίου: «Δεν αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότησης για το 2027»

Η μη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για το 2027 και η δραστική μείωση των χρόνων αναμονής για την έκδοση συντάξεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της τοποθέτησης της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

«Δεν αλλάζουν τα όρια ηλικίας το 2027»

Η υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης το 2027, σημειώνοντας πως η επόμενη θεσμική αξιολόγηση μετατίθεται για το 2030.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι βασικός στόχος του υπουργείου είναι ένα βιώσιμο και διαφανές ασφαλιστικό σύστημα, που θα στηρίζει τόσο τους σημερινούς όσο και τους μελλοντικούς συνταξιούχους.

Ραγδαία μείωση στον χρόνο απονομής συντάξεων

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής συντάξεων. Όπως τόνισε, οι ημέρες αναμονής έχουν μειωθεί από περίπου 500 το 2019 σε λιγότερες από 50 κατά μέσο όρο το 2025.

Η υφυπουργός παρουσίασε τις παρεμβάσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού του e-ΕΦΚΑ, με στόχο την ενοποίηση συστημάτων και τη μείωση γραφειοκρατίας, μέσω:

ενιαίου πληροφοριακού συστήματος με διασύνδεση 180+ βάσεων δεδομένων

ψηφιοποίησης 53 εκατ. σελίδων ασφαλιστικού αρχείου με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

ανάπτυξης του συστήματος «ΑΡΙΑΔΝΗ»

πάνω από 130 ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες

Αύξηση συντάξεων και νέα μέτρα στήριξης

Η κ. Ευθυμίου αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση των κύριων συντάξεων για τέταρτη συνεχή χρονιά, καθώς και στη ρύθμιση για την προσωπική διαφορά που αφορά πάνω από 630.000 συνταξιούχους.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Παράλληλα, ανακοίνωσε ετήσια οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ κάθε Νοέμβριο για συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες, η οποία αφορά περίπου 1,87 εκατομμύρια δικαιούχους.

Αγορά εργασίας και ασφαλιστικό

Στο πλαίσιο της ομιλίας της, η υφυπουργός στάθηκε στη μείωση της ανεργίας, στην αύξηση της απασχόλησης και στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από το 2019, ενώ προανήγγειλε νέα περαιτέρω μείωση κατά 0,5 μονάδα από το 2027.

Έκανε επίσης αναφορά στο ΤΕΚΑ, στην ενίσχυση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και στις παρεμβάσεις για τα αλληλοβοηθητικά ταμεία.

ΚΕΠΑ και ΔΥΠΑ – Μείωση εκκρεμοτήτων και ανεργίας

Σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στα ΚΕΠΑ, όπου οι εκκρεμότητες έχουν μειωθεί κατά 76% μέσα σε έναν χρόνο, ενώ οι γιατροί έχουν αυξηθεί από 500 σε πάνω από 1.200.

Αντίστοιχα, εκπρόσωποι του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ σημείωσαν τη σημαντική μείωση της ανεργίας και των εκκρεμοτήτων συντάξεων, καθώς και τη βελτίωση των χρόνων εξυπηρέτησης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ