Στουρνάρας: Οι δημόσιες συντάξεις δύσκολα θα εξασφαλίζουν επαρκές εισόδημα στο μέλλον

Την ανάγκη ενίσχυσης των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών σχημάτων ως συμπληρωματικού πυλώνα του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος υπογράμμισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, προειδοποιώντας ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους στο μέλλον.

Μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης με θέμα «Η Επαγγελματική Ασφάλιση στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις Αποταμιεύσεις και τις Επενδύσεις», ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα, ώστε να λειτουργούν συμπληρωματικά προς το δημόσιο σύστημα και να ενθαρρύνουν τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση.

Περιορισμένη συμμετοχή και χαμηλή ασφαλιστική κουλτούρα

Ο διοικητής της ΤτΕ σημείωσε ότι η συμμετοχή των εργαζομένων στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης παραμένει περιορισμένη, ενώ η ασφαλιστική και επενδυτική κουλτούρα στη χώρα δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί στον βαθμό που απαιτείται.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το μικρό μέγεθος πολλών Ταμείων δυσχεραίνει την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και αυξάνει το λειτουργικό κόστος, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης εργοδοτών και ασφαλισμένων.

Τα στοιχεία για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στο τέλος του 2025 λειτουργούσαν μόλις 27 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης με περίπου 55.000 μέλη.

«Γίνεται σαφές ότι ο θεσμός βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, παρά τις σημαντικές προοπτικές και τη δυναμική που παρουσιάζει ο Πυλώνας Επαγγελματικής Ασφάλισης», τόνισε.

Παρότι τόσο το ενεργητικό όσο και οι τεχνικές προβλέψεις κατέγραψαν αύξηση άνω του 20% σε σχέση με το 2024, τα συνολικά μεγέθη παραμένουν σχετικά περιορισμένα. Συγκεκριμένα, το ενεργητικό διαμορφώθηκε στα 621 εκατ. ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ανήλθαν περίπου στα 550 εκατ. ευρώ το 2025.

Ο Γιάννης Στουρνάρας εκτίμησε ότι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης θα αποκτήσουν σημαντικά μεγαλύτερο ρόλο τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο ως συνταξιοδοτικός θεσμός αλλά και ως επενδυτικός πυλώνας, τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή οικονομία.