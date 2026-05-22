Σχέδιο-ανάσα 800 εκατ.: Ενισχύσεις, ρύθμιση οφειλών και περιορισμοί στα Airbnb

Θέμα χρόνου είναι η ανάρτηση σε δημόσια διαβούλευση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών με τις ρυθμίσεις για ενίσχυση οικογενειών με παιδιά, δημοσίων υπαλλήλων, συνταξιούχων και αγροτών, διευκολύνσεις σε οφειλέτες του Δημοσίου και περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb).



Το νομοσχέδιο ενσωματώνει το πακέτο ύψους 800 εκατ. ευρώ που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση και το οποίο περιλαμβάνει:



- Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί που θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου σε σχεδόν ένα εκατ. οικογένειες.

- Αύξηση του εφάπαξ ετήσιου επιδόματος στα 300 από 250 ευρώ για συνταξιούχους άνω των 60 ετών με παράλληλη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Συγκεκριμένα για άγαμους το ετήσιο εισόδημα αυξάνει στα 25.000 ευρώ από 14.000 ευρώ και η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας στα 300.000 ευρώ από 200.000 ευρώ. Για έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα αναπροσαρμόζεται στα 35.000 ευρώ από 26.000 ευρώ και αξία ακίνητης περιουσίας έως 400.000 ευρώ. Δικαιούχοι τη ενίσχυσης των 300 ευρώ είναι και οι χήρες άνω των 60 ετών, εφόσον η σύνταξη χηρείας είναι το μοναδικό εισόδημα που λαμβάνουν.

- Αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων για την επιστροφή ενοικίου. Το ανώτατο όριο για άγαμους ανεβαίνει στις 25.000 ευρώ από 20.000, για έγγαμους στις 35.000 ευρώ από 28.000 ευρώ και η προσαύξηση για κάθε παιδί στα 5.000 ευρώ από 4.000 ευρώ. Για μονογονεϊκή οικογένεια το όριο διαμορφώνεται στα 31.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο και σε 39.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

- Επιστροφή δύο ενοικίων σε δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του (γιατροί, εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές).

- Απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

- Παράταση της επιδότησης στα λιπάσματα έως και τον Αύγουστο με κάλυψη 15% της αξίας για περίπου 250.000 αγρότες.

Νέα ρύθμιση από τον Ιούνιο

- Νέα ρύθμιση σε έως 72 δόσεις που θα «τρέξει» από τον Ιούνιο και στην οποία μπορούν να υπαχθούν όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο που έχουν βεβαιωθεί έως και 31 Δεκεμβρίου 2023 και είναι αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου 2026. Στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν και οφειλέτες με παλαιές οφειλές οι οποίοι έχασαν πάγιες ρυθμίσεις χρεών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά και παρέμειναν αρρύθμιστες μέχρι 21 Απριλίου 2026. Ωστόσο θα πρέπει να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν χρέη που δημιουργήθηκαν και βεβαιώθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2024 με βάση την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. Το επιτόκιο ανέρχεται σε 5,84% και το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης σε 30 ευρώ.



- Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού με την ένταξη οφειλών από 5.000 έως 10.000 ευρώ που θα δώσει ανάσες σε 300.000 οφειλέτες.



- Άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού για οφειλέτες που εξοφλούν το 25% του χρέους και εντάσσουν σε ρύθμιση τις υπόλοιπες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση.