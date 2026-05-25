Κρατικά «φέσια»: Αυξήθηκαν στα 3,9 δις ευρώ το πρώτο τρίμηνο- Σε ποιους και πόσα χρωστάει το Δημόσιο

Σε ανοδική τροχιά κινήθηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου σε προμηθευτές, συνταξιούχους και φορολογούμενους στο πρώτο τρίμηνο του έτους καθώς διογκώθηκαν κατά 570 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025 φτάνοντας στα 3,869 δις. ευρώ έναντι 3,299 δις. ευρώ από τα οποία τα 3,1 δις. ευρώ αφορούσαν χρέη προς ιδιώτες και τα 766 εκατ. ευρώ εκκρεμείς επιστροφές φόρου.

Αναλυτικότερα από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για τις «κόκκινες» οφειλές του Δημοσίου προκύπτουν τα εξής:

- Τα χρέη των νοσοκομείων σε προμηθευτές ανήλθαν σε 1,59 δις. ευρώ στα τέλη Μαρτίου καταγράφοντας αύξηση κατά 193 εκατ. ευρώ σε σχέση τον Δεκέμβριο του 2025. Επισημαίνεται ότι τα «φέσια» των νοσοκομείων από 344 εκατ. ευρώ που ήταν το Δεκέμβριο του 2019 αυξήθηκαν στα 502 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2020, στα 606 εκατ. το Δεκέμβριο του 2021, στα 907 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2022, στο 1,319 δις. ευρώ το 2023, στα 1,164 δις. ευρώ στο τέλος του 2024, στα 1,397 δις. ευρώ στα τέλη του 2025 για να φτάσουν στα 1,59 δις. ευρώ το Μάρτιο του 2026.

- Τα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης έφτασαν τον Μάρτιο του 2026 στα 668 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 62 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2026 με τις περισσότερες καθυστερήσεις να καταγράφονται στην απονομή επικουρικών συντάξεων.

- Οι οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έκαναν άλμα 266 εκατ. ευρώ μέσα σε τρεις μήνες και έφτασαν τα 446 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο από 180 εκατ. ευρώ που ήταν το Δεκέμβριο του 2025

- Τα χρέη των λοιπών νομικών προσώπων του δημοσίου ανήλθαν σε 200 εκατ. ευρώ το Μάρτιο από 165 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο.

- Τα χρέη των υπουργείων έφτασαν τα 199 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 70 εκατ. ευρώ είναι οφειλές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και 64 εκατ. του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

- Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν το Μάρτιο στα 766 εκατ. ευρώ από 722 εκατ. ευρώ που ήταν το Δεκέμβριο του 2025. Ειδικότερα οι ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρου με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθαν σε 329 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 160 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές φόρων που δεν μπορούν να αποπληρωθούν λόγω εξωγενών παραγόντων (μη ανταπόκριση δικαιούχου ή μη προσκόμιση δικαιολογητικών) και οι υπόλοιπες εκκρεμείς επιστροφές φόρων άνω των 90 ημερών έφτασαν τα 168 εκατ. ευρώ. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων κάτω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν σε 437 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο από 343 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο