Έρχονται τέσσερις παρεμβάσεις - ανάσα για οφειλέτες μέχρι το τέλος Ιουνίου

Διευκολύνσεις και κίνητρα στους φορολογούμενους με «κόκκινες» οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία φέρνουν οι νέες ρυθμίσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αναμένεται να ενεργοποιηθούν έως το τέλος Ιουνίου.

Οι εν λόγω ρυθμίσεις προβλέπουν δυνατότητα εξόφλησης παλαιών οφειλών σε έως 72 δόσεις, διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό, άρση κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς και προστασία της κύριας κατοικίας.

Ειδικότερα το πακέτο περιλαμβάνει:

1. Νέα ρύθμιση για χρέη στο Δημόσιο. Όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες έως τις 21 Απριλίου 2026 μπορούν να τις αποπληρώσουν σε έως 72 μηνιαίες δόσεις υπό την προϋπόθεση ότι όσες δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2024 έχουν εξοφληθεί ή έχουν τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο, έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε ετών και ο φορολογούμενος δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Η αίτηση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανοίξει μέσα στον Ιούνιο υποβάλλεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και η υπαγωγή θα ολοκληρώνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ η βασική οφειλή επιβαρύνεται με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,84%. Με την ένταξη και τη τήρηση της ρύθμισης χορηγείται φορολογική ενημερότητα και αναστέλλονται τυχόν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και ποινικές διώξεις για χρέη προς το Δημόσιο.

2. Διεύρυνση και ενίσχυση του εξωδικαστικού μηχανισμού. Στον εξωδικαστικό μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ που ήταν το όριο με δυνατότητα αποπληρωμής ακόμα και σε έως 240 μηνιαίες δόσεις και μερικής διαγραφής τόκων, προσαυξήσεων ή ακόμη και μέρους της βασικής οφειλής και με σταθερό επιτόκιο 3%. Επίσης σε αντίθεση με το ισχύον πλαίσιο, όπου λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των οφειλών και της περιουσίας, η νέα διαδικασία εστιάζει μόνο στην αξία της πρώτης κατοικίας, χωρίς να συνυπολογίζεται υποχρεωτικά το σύνολο της περιουσίας τους.

Η ρύθμιση θα βασίζεται στην εμπορική αξία του ακινήτου και στην πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη ανοίγοντας το δρόμο για χαμηλότερες δόσεις και μεγαλύτερα «κουρέματα» οφειλών. Το ύψος της οφειλής θα καθορίζεται από την αξία της περιουσίας του οφειλέτη και τα εισοδήματά του, ενώ η πρόταση θα υπολογίζεται μέσω αλγορίθμου που θα εξετάζει μόνο την αξία της κύριας κατοικίας, διασφαλίζοντας χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις και μεγαλύτερο «κούρεμα». Η υπόλοιπη περιουσία θα ρευστοποιείται μέσω πλειστηριασμών, με τα έσοδα να κατευθύνονται στην αποπληρωμή των λοιπών χρεών. Επισημαίνεται ότι για την ένταξη στον εξωδικαστικό ο οφειλέτης θα πρέπει να συναινέσει στην άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου.

3. Άρση κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών. Φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με δεσμευμένους λογαριασμούς θα μπορούν να ζητούν την αποδέσμευσή τους με την καταβολή του 25% της συνολικής οφειλής, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο ποσό θα ενταχθεί σε ρύθμιση αποπληρωμής. Η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται μόνο μία φορά και σε περίπτωση που δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές εκ νέου άρση της κατάσχεσης θα είναι δυνατή μόνο μετά την πλήρη εξόφληση του χρέους.

4. Προστασία κύριας κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών. Ο νέος φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων που αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως τα τέλη του φθινοπώρου θα αγοράζει την κύρια κατοικία του ευάλωτου οφειλέτη με έκπτωση περίπου 30% επί της εμπορικής του αξίας και στη συνέχεια θα του την επαναμισθώνει, επιτρέποντάς του να παραμείνει στο σπίτι του με επιδοτούμενο ενοίκιο.

Η κρατική επιδότηση θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ τον μήνα και η διάρκεια της μίσθωσης θα φτάνει έως και 12 χρόνια. Στη λήξη της 12ετίας ή και νωρίτερα αν ανακάμψει οικονομικά ο οφειλέτης εφόσον ήταν συνεπής στην καταβολή των ενοικίων έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αγοράσει το σπίτι στην τρέχουσα εμπορική του αξία ή στο 70% αυτής ανάλογα των τελικών ρυθμίσεων