ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ ετοιμάζουν νέα λίστα μεγαλοοφειλετών – «Παράθυρο» σωτηρίας μέσω των 72 δόσεων

Αντιμέτωποι με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους βρίσκονται χιλιάδες οφειλέτες της εφορίας και του e-ΕΦΚΑ βρίσκονται, καθώς στο τέλος Ιουνίου προγραμματίζεται η ανάρτηση της νέας λίστας μεγαλοοφειλετών με χρέη άνω των 150.000 ευρώ.

Η κοινή λίστα ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ αναμένεται να δημοσιοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2026 και θα περιλαμβάνει φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Πριν από τη δημοσιοποίηση, φυσικά, στις 9 Ιουνίου θα αποσταλούν ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια προς όσους πληρούν τα κριτήρια ένταξης στη λίστα, δίνοντάς τους διορία έως τις 24 Ιουνίου να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους ώστε να αποφύγουν τα «μανταλάκια».

Στη λίστα εντάσσονται οφειλέτες με βασικά ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 150.000 ευρώ, είτε προς την Εφορία είτε προς τον e-ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ.

Αντίθετα, εξαιρούνται όσοι έχουν ενεργή ρύθμιση και την εξυπηρετούν κανονικά, όσοι έχουν εξασφαλίσει αναστολή είσπραξης μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης, καθώς και ειδικές κατηγορίες οφειλετών που προβλέπει η νομοθεσία, όπως αποβιώσαντες, ανήλικοι ή φορείς του Δημοσίου.

Ωστόσο, το τοπίο ενδέχεται να αλλάξει μέσα στον Ιούνιο, καθώς αναμένεται να ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών σε έως 72 δόσεις. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και εκτιμάται ότι θα αποτελέσει «δίχτυ ασφαλείας» για αρκετούς από όσους βρίσκονται σήμερα κοντά στη δημοσιοποίηση.

Στο οικονομικό επιτελείο εξετάζονται ήδη διαφορετικά σενάρια για το πώς θα συνδυαστεί η νέα ρύθμιση με τη διαδικασία δημοσιοποίησης. Ένα από τα ενδεχόμενα είναι να δοθεί πρόσθετος χρόνος μέχρι να ολοκληρωθούν οι αιτήσεις υπαγωγής στις 72 δόσεις. Το δεύτερο σενάριο προβλέπει να προχωρήσει κανονικά η ανάρτηση της λίστας στις 30 Ιουνίου, αλλά στη συνέχεια να διαγράφονται άμεσα όσοι εντάσσονται επιτυχώς στη ρύθμιση και τηρούν τους όρους της.

Οι προϋποθέσεις

Η νέα ρύθμιση θα συνοδεύεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας, να μην έχουν αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο και να έχουν τακτοποιήσει τις νεότερες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2024.

Οι μεταγενέστερες οφειλές θα πρέπει να ρυθμίζονται παράλληλα μέσω της πάγιας ρύθμισης των έως 24 δόσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, η ρύθμιση των 72 δόσεων θα χάνεται αυτομάτως και θα επανενεργοποιούνται όλα τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Το ελάχιστο ποσό δόσης θα διαμορφώνεται στα 30 ευρώ, ενώ θα προβλέπεται επιτόκιο 5,84%. Η ρύθμιση θα παύει να ισχύει σε περίπτωση μη πληρωμής δύο συνεχόμενων δόσεων ή δημιουργίας νέων αρρύθμιστων χρεών.

Ακόμη όμως και μετά τη δημοσιοποίηση, η νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα διόρθωσης ή διαγραφής στοιχείων από τη λίστα, εφόσον ο οφειλέτης ενταχθεί σε ρύθμιση, μειώσει το χρέος κάτω από το όριο των 150.000 ευρώ ή παύσει να πληροί τα κριτήρια δημοσιοποίησης.

Στο οικονομικό επιτελείο θεωρούν ότι η νέα ρύθμιση μπορεί να λειτουργήσει ως τελευταία ευκαιρία για χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες που κινδυνεύουν όχι μόνο με κατασχέσεις και δεσμεύσεις λογαριασμών, αλλά και με σοβαρό πλήγμα στην επαγγελματική και πιστοληπτική τους εικόνα λόγω της δημόσιας έκθεσης των στοιχείων τους.

