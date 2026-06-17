Επτά «ανάσες» για όσους έχουν χρέη στο Δημόσιο και τις τράπεζες

Διευκολύνσεις για πάνω από 1,5 εκατ. οφειλέτες της εφορίας, του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και servicers για την αποπληρωμή των χρεών τους σε πολλές δόσεις με παράλληλη προστασία των τραπεζικών καταθέσεων και της κύριας κατοικίας προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή.



Σε μια προσπάθεια να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που έχει σπάσει το φράγμα των 240 δισ. ευρώ, η κυβέρνηση ενεργοποιεί σταδιακά μέχρι το φθινόπωρο πακέτο με επτά παρεμβάσεις που προβλέπουν:



1. Καθιέρωση έκτακτης ρύθμισης 72 δόσεων για οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τον ΕΦΚΑ που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλέτες που δεν έχουν λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οι λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές τους έχουν ενταχθεί σε προγράμματα διακανονισμού, έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε ετών, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι την 31η.12.2025 και δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ ενώ επιτόκιο είναι σταθερό 5,84% καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Η ρύθμιση παύει να ισχύει εάν ο οφειλέτης δεν πληρώσει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις, καθυστερήσει για περισσότερο από δύο μήνες την πληρωμή των δύο τελευταίων δόσεων, δεν τακτοποιήσει εντός ενός μήνα άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν περιλαμβάνονται στη ρύθμιση, δημιουργήσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές και δεν τις εξοφλήσει ή δεν τις ρυθμίσει μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής τους. Η αίτηση από τους οφειλέτες μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 με τη πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει έως τα μέσα Ιουλίου.



2. Διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό με το πήχη των οφειλών να τοποθετείται σε πάνω από 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ που είναι το όριο σήμερα. Οι οφειλές το προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να αποπληρωθούν σε έως 240 δόσεις ενώ στις τράπεζες και τους servicers έως 420 δόσεις με το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής να προκύπτει αυτοματοποιημένα μέσω ειδικού αλγορίθμου της πλατφόρμας. Το επιτόκιο παραμένει σταθερό στο 3% καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης ενώ προβλέπεται και «κούρεμα» οφειλής υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Το νέο πλαίσιο θα εφαρμοσθεί έναν μήνα μετά από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ.

Προστασία πρώτης κατοικίας

3. Στοχευμένη προστασία κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού καθώς από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026 παρέχεται η δυνατότητα διαχωρισμού της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη. Ο οφειλέτης μπορεί να εξαιρέσει το σπίτι του από τη διαδικασία ρευστοποίησης, εξασφαλίζοντας «κούρεμα» οφειλών, μικρότερη μηνιαία δόση και αποπληρωμή σε έως 420 δόσεις (έως 35 έτη) με αντάλλαγμα τη ρευστοποίηση των λοιπών περιουσιακών του στοιχείων.



4. Το φθινόπωρο αναμένεται να ενεργοποιηθεί ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων που θα δώσει την δυνατότητα σε περίπου 15.000 νοικοκυριά που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους σε πλειστηριασμό να συνεχίσουν να μένουν σε αυτήν, πληρώνοντας χαμηλό ενοίκιο. Σημειώνεται ότι μέχρι τη πλήρη ενεργοποίηση του Φορέα παραμένει σε ισχύ το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα στήριξης ευάλωτων οφειλετών σύμφωνα με το οποίο αναστέλλεται αμέσως η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη ενώ ταυτόχρονα παρέχεται κρατική επιδότηση της δόσης του δανείου έως 210 ευρώ.



5. Παρατείνεται, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο.



6. Αυξάνεται το ακατάσχετο ποσό καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς Δημόσιο και τράπεζες.



7. Παρέχεται εφάπαξ άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει το 25% της οφειλής του και ρυθμίσει τις λοιπές βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση.