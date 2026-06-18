Νέα ισχυρά «φορο-κίνητρα» για εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό

Στην ενίσχυση των κινήτρων για την προσέλκυση διεθνών διαχειριστών εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων και εξειδικευμένων στελεχών του χρηματοοικονομικού τομέα προχωρά η κυβέρνηση, με το νέο πλαίσιο φορολογικής και θεσμικής μεταχείρισης που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Στόχος είναι η αναβάθμιση της θέσης της χώρας ως περιφερειακού κόμβου διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων με τη προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών και διαχειριστών κεφαλαίων από διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα καθώς και δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών.



Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, οι επενδυτικοί οργανισμοί που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό εξακολουθούν να φορολογούνται στην έδρας τους, ακόμη και στην περίπτωση που στελέχη τους ή υποστηρικτικές δομές δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και η οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην Ελλάδα θα φορολογείται πλήρως με βάση το ισχύον εθνικό φορολογικό πλαίσιο.

Οι εταιρείες που θα συσταθούν στην ελληνική επικράτεια υπάγονται στον κανονικό εταιρικό φορολογικό συντελεστή, ενώ οι εργαζόμενοι φορολογούνται για το σύνολο των εισοδημάτων τους και καταβάλλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Παράλληλα για στελέχη που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα ισχύει ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση διάρκειας έως επτά ετών και για συγκεκριμένες μορφές μεταβλητών αμοιβών απόδοσης, όπως carried interest και performance fees, μειωμένος συντελεστής υπό προϋποθέσεις.

Αναλυτικότερα το νομοσχέδιο ορίζει τα εξής:

- Οι οργανισμοί επενδύσεων του εξωτερικού εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτα κράτη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις εξακολουθούν να φορολογούνται εκεί όπου είναι εγκατεστημένοι.



- Σε περίπτωση που μερικά στελέχη μετακομίσουν στην Αθήνα ή αν ιδρυθεί εδώ ένα γραφείο που παρέχει υπηρεσίες στον Διαχειριστή των κεφαλαίων, δεν θεωρείται αυτομάτως ότι «μεταφέρεται» η φορολογική κατοικία του Διαχειριστή ή του οργανισμού επενδύσεων ή των μεριδιούχων στην Ελλάδα, ούτε δημιουργείται μόνιμη εγκατάσταση των παραπάνω προσώπων στην Ελλάδα.



- Ο ξένος όμιλος φορολογείται στο εξωτερικό, ενώ ό,τι παράγεται στην Ελλάδα (γραφεία υπηρεσιών, μισθοί) φορολογείται πλήρως εδώ. Έτσι αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση και δίνεται η ασφάλεια δικαίου που χρειάζονται οι ξένοι διαχειριστές για να επιλέξουν την Αθήνα.



- Τα γραφεία υπηρεσιών που θα ιδρυθούν στην Ελλάδα για να παρέχουν υπηρεσίες προς τις συνδεδεμένες εταιρείες/διαχειριστές φορολογούνται πλήρως με τον κανονικό εταιρικό συντελεστή.



- Ο εταιρικός φόρος και ο ΦΠΑ αποδίδονται κανονικά.



- Όλοι οι εργαζόμενοι φορολογούνται πλήρως για τους μισθούς τους και καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές, λαμβάνοντας τις παροχές και τα δικαιώματα της ελληνικής εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.



- Όσοι μεταφέρουν τώρα τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, υπαγόμενοι στο καθεστώς εισερχόμενων εργαζομένων του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, με χρονικό όριο τα 7 έτη και εφόσον απασχολούνται από ελληνική οντότητα με λειτουργικά έξοδα τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ ετησίως, θα έχουν συντελεστή 5% αποκλειστικά για τις αμοιβές πρόσθετης απόδοσης των στελεχών διαχείρισης.