Ακίνητα: Σε ανοδική τροχιά οι εισπράξεις του Δημοσίου από τους φόρους μεταβίβασης

Αύξηση 7,27% κατέγραψαν τα φορολογικά έσοδα από τις αγοραπωλησίες ακινήτων το πρώτο τετράμηνο του έτους συγκριτικά με το ίδιο διάστημα πέρυσι καθώς ανήλθαν σε 193,71 εκατ. ευρώ, έναντι 180,58 εκατ. ευρώ ενώ οι εισπράξεις από τους φόρους γονικών παροχών και δωρεών ήταν αυξημένες κατά 5,3% και διαμορφώθηκαν στα 80,57 εκατ. ευρώ από 76,55 εκατ. ευρώ. Αντίθετα στα ίδια επίπεδα κινήθηκαν οι φόροι κληρονομιών που απέφεραν στα κρατικά ταμεία 61,86 εκατ. ευρώ από 61,45 εκατ. ευρώ πέρυσι.



Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ο φόρος μεταβίβασης που βεβαιώθηκε στις μεταβιβάσεις των οικοδομών κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026 ανήλθε σε 162,83 εκατ. ευρώ, έναντι 149,76 εκατ. ευρώ το πρώτο τετράμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση κατά 8,73%. Αντίστοιχα ο φόρος μεταβίβασης που βεβαιώθηκε στα οικόπεδα και αγροτεμάχια ανήλθε σε 30,88 εκατ. ευρώ, από 30,82 εκατ. ευρώ πέρυσι. Οι φόροι γονικών παροχών και δωρεών που βεβαιώθηκαν ανήλθαν σε 80,57 εκατ. ευρώ, από 76,55 εκατ. ευρώ το πρώτο τετράμηνο του 2025, αυξημένοι κατά 5,3% και οι φόροι κληρονομιών που βεβαιώθηκαν σε 61,86 εκατ. ευρώ, από 61,45 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 0,8%.



Τον Απρίλιο ο συνολικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων που εισπράχθηκε διαμορφώθηκε σε 44,33 εκατ. ευρώ, από 49,73 εκατ. ευρώ που εισπράχθηκαν τον Απρίλιο του 2025 καταγράφοντας μείωση κατά 10,86%. Στις αγοραπωλησίες οικοδομών, ο φόρος μεταβίβασης που βεβαιώθηκε ανήλθε σε 37,30 εκατ. ευρώ από 39,92 εκατ. ευρώ που βεβαιώθηκε πέρυσι τον ίδιο μήνα, σημειώνοντας μείωση κατά 6,6%.

Στις μεταβιβάσεις οικοπέδων και αγροκτημάτων βεβαιώθηκε φόρος ύψους 7,02 εκατ. ευρώ, από 9,81 εκατ. ευρώ, πέρυσι, καταγράφοντας μείωση κατά 28,4% ενώ οι φόροι δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών αυξήθηκαν κατά 3%, φτάνοντας τα 20,18 εκατ. ευρώ. Οι φόροι και τα τέλη κληρονομιών ανήλθαν σε 15,15 εκατ. ευρώ, από 15,08 εκατ. ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 0,5% και οι φόροι και τέλη δωρεών, γονικών και λοιπών παροχών που βεβαιώθηκαν ήταν 5,03 εκατ. ευρώ, από 4,52 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 11,3%.

Ποιες υποθέσεις μπήκαν στο ραντάρ του φοροελεγκτικού μηχανισμού

Στο μεταξύ στο ραντάρ του φοροελεγκτικού μηχανισμού βρίσκονται 4.820 υποθέσεις φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών κληρονομιών και τροποποιητικών δηλώσεων Ε9.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με το σχέδιο δράσης από ελεγκτικό «φίλτρο» θα περάσουν 2.000 περιπτώσεις φορολογουμένων που απαλλάχθηκαν από τους φόρους μεταβιβάσεων και κληρονομιών, λόγω απόκτησης πρώτης κατοικίας, 320 υποθέσεις που αφορούν στην υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9, από τις οποίες προέκυψαν πιστωτικά υπόλοιπα ΕΝΦΙΑ, και 2.500 περιπτώσεις φορολογουμένων που υπέβαλαν δηλώσεις φορολογίας μεταβιβάσεων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος.