Οικονομία e-ΕΦΚΑ Δικαιούχοι

e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή εισφορών σε 6.926 μη μισθωτούς - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Ο e-ΕΦΚΑ επιστρέφει την Παρασκευή 26 Ιουνίου εισφορές 7,81 εκατ. ευρώ σε 6.926 μη μισθωτούς ασφαλισμένους.

Φωτο: Eurokinissi
Φωτο: Eurokinissi
Γιάννης Τσούρτης avatar
Γιάννης Τσούρτης

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Την επιστροφή καταβληθεισών εισφορών σε χιλιάδες μη μισθωτούς ασφαλισμένους προχωρά ο e-ΕΦΚΑ, με τις πιστώσεις να πραγματοποιούνται την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026.

Δικαιούχοι είναι 6.926 ασφαλισμένοι που υπέβαλαν σχετική αίτηση έως τις 16 Ιουνίου 2026. Τα ποσά θα καταβληθούν αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 7.811.382 ευρώ και αφορά εισφορές που χαρακτηρίστηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες κατά την εκκαθάριση εισφορών του έτους 2025 για μη μισθωτούς με παράλληλη μισθωτή απασχόληση ή υπαγωγή σε ειδικές διατάξεις του ν. 4387/2016.

Πώς γίνεται η διαδικασία

Η επιστροφή πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν οφειλές προς τον φορέα. Η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται αυτοματοποιημένα, σύμφωνα με την ισχύουσα υπουργική απόφαση.

Τι ισχύει για όσους έχουν οφειλές

Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών, ρυθμισμένων ή μη, το ποσό συμψηφίζεται και αποδίδεται το υπόλοιπο που προκύπτει μετά την αφαίρεση της οφειλής.Ο e-ΕΦΚΑ υπενθυμίζει ότι η διαδικασία βασίζεται σε πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα εκκαθάρισης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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