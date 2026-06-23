Συντάξεις χηρείας: Το ΣτΕ κόβει τη μία εθνική σύνταξη - Έρχεται ρύθμιση για να μην γίνουν περικοπές

Ένα ζήτημα που απασχολεί χιλιάδες συνταξιούχους επαναφέρει στο προσκήνιο η δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χηρείας. Τι θα συμβεί με την εθνική σύνταξη όταν κάποιος λαμβάνει ταυτόχρονα τη δική του σύνταξη και σύνταξη λόγω θανάτου συζύγου;

Με την υπ’ αριθμόν 699/2026 απόφασή του, το ΣτΕ ερμηνεύει τις διατάξεις του νόμου 4387/2016 και κρίνει ότι στις περιπτώσεις σώρευσης δύο συντάξεων θα πρέπει να καταβάλλεται μόνο μία εθνική σύνταξη, όπως προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου.

Η απόφαση αφορά κυρίως χήρες και χήρους που λαμβάνουν σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος και παράλληλα σύνταξη χηρείας, μια κατηγορία που υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 150.000 περιπτώσεις.

Ωστόσο, το θέμα φαίνεται πως μεταφέρεται πλέον στο πεδίο της πολιτικής απόφασης. Το Υπουργείο Εργασίας έχει ήδη προαναγγείλει νομοθετική παρέμβαση με στόχο να μην υπάρξουν μειώσεις στις συντάξεις χηρείας και να συνεχιστεί η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις συνταξιούχων που λαμβάνουν τη δική τους σύνταξη και τη σύνταξη του θανόντος συζύγου.

Φωτό: INTIME

Σύμφωνα με πληροφορίες, η λύση που επεξεργάζεται η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει ότι οι σημερινοί δικαιούχοι δεν θα δουν περικοπές στις αποδοχές τους, παρά το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Αντίθετα, οι περιορισμοί εξετάζεται να εφαρμοστούν μόνο σε ειδικές περιπτώσεις όπου υπάρχει σώρευση περισσότερων συντάξεων από ίδιο δικαίωμα μαζί με σύνταξη χηρείας.

Παράλληλα, στο τραπέζι παραμένει και η συζήτηση για την επαναφορά του ποσοστού της σύνταξης χηρείας στο 70% της σύνταξης του θανόντος, αντί του 35% που εφαρμόζεται σήμερα μετά την παρέλευση της τριετίας σε αρκετές περιπτώσεις δικαιούχων.

Τι σημαίνει η πρακτικά απόφαση του ΣτΕ

Το ανώτατο δικαστήριο δεν εξετάζει αν πρέπει να υπάρξουν μειώσεις ή όχι, αλλά ερμηνεύει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση αυτή την ερμηνεία, όταν κάποιος λαμβάνει δύο κύριες συντάξεις δεν δικαιούται δύο πλήρεις εθνικές συντάξεις.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, επιδιώκει να αλλάξει τον νόμο ώστε να εξαιρεθούν οι συντάξεις χηρείας από αυτή τη λογική και να προστατευθούν τα εισοδήματα των δικαιούχων.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν στον FLASH ότι το Υπουργείο Εργασίας θα καταθέσει σύντομα σχετική νομοθετική ρύθμιση, με στόχο να κλείσει οριστικά η εκκρεμότητα και να διασφαλιστεί ότι οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέες περικοπές.