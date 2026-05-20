Εφορία: Τηλεφωνικές κλήσεις σε οφειλέτες για κλείσιμο «λογαριασμών»

Τηλεφωνική επικοινωνία με 55.000 φορολογούμενους που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις για τακτοποίηση των υποχρεώσεων τους σχεδιάζει η ΑΑΔΕ μέσα στο 2026, προειδοποιώντας τους ότι σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και εξονυχιστικούς ελέγχους.



Στόχος είναι να μπει «φρένο» στη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που ξεπερνούν τα 114 δισ. ευρώ και να αποτραπεί μια νέα γενιά «κόκκινων» χρεών που στερεί πολύτιμα έσοδα από τα κρατικά ταμεία.



Στη λίστα των τηλεφωνικών κλήσεων βρίσκονται φορολογούμενοι που για πρώτη φορά άφησαν απλήρωτους φόρους και άλλες κατηγορίες με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Η φορολογική διοίκηση θεωρεί ότι οι «φρέσκες» οφειλές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για τακτοποίηση με την έγκαιρη παρέμβαση και πίεση στους οφειλέτες



Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ στοχεύει στη συμμόρφωση τουλάχιστον του 60% των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές επιδιώκοντας να εισπράξει τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών.

Ειδικότερα τα τηλέφωνα θα «χτυπήσουν» για:

- Όσους έχουν παλαιές αλλά και πρόσφατες ληξιπρόθεσμες οφειλές και ειδικότερα όσες δεν έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου η/οι βεβαιωμένη/ες οφειλή/ες, που έληξε/αν έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

- Όσους έχουν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμιση.

- Οφειλέτες με μικρά ποσά οφειλών που παρέμειναν ανενεργά ή ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Όσους δεν έχουν υποβάλλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου υπόχρεων.

- Όσους δεν έχουν υποβάλει δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου των υπόχρεων που προκύπτουν μετά από διασταύρωση με δεδομένα από τρίτες πηγές.



- Όσους έχουν μια σειρά από φορολογικές υποχρεώσεις όπως μη υποβολή δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων, υποβολή κενών δηλώσεων ΦΠΑ κ.α.



Στα 3 δισ. ευρώ τα νέα «φέσια»

Πάντως η ΑΑΔΕ ενισχύει και διευρύνει τα «εργαλεία» και τις παρεμβάσεις για τον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών καθώς, παρά τις ρυθμίσεις και τις διευκολύνσεις στους φορολογούμενους, συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι το πρώτο τρίμηνο τα νέα «φέσια» στην εφορία ανήλθαν σε 3 δισ. ευρώ με του απλήρωτους φόρους να υπερβαίνουν τα 2,8 δισ. ευρώ.

Παράλληλα ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε κατά 30,31%, φθάνοντας τα 4.797.755 φυσικά και νομικά πρόσωπα, έναντι 3.681.752 τον Φεβρουάριο του 2026. Από αυτούς, περισσότεροι από 2,3 εκατ. φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ σε 1.684.592 οφειλέτες έχουν ήδη επιβληθεί.



Συνολικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται σε 114,516 δισ. ευρώ και από αυτά τα 35,264 δισ. ευρώ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται στα 79,252 δισ. ευρώ.