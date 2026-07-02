Εφορία: Νέα «φέσια» 3,76 δισ. ευρώ σε έναν χρόνο - Ποιοι και πόσα χρωστάνε

Διόγκωση των «κόκκινων οφειλών» στην εφορία κατά 3,765 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2026 σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι και αύξηση του αριθμού των οφειλετών κατά 9.460 φυσικά και νομικά πρόσωπα, καταγράφουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ που επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή σύμφωνα με τα οποία 4.251.967 φορολογούμενοι χρωστάνε συνολικά 114,57 δισ. ευρώ.



Την ίδια ώρα μόλις το 6,83% του πραγματικά εισπράξιμου ληξιπρόθεσμου υπολοίπου ή σε απόλυτα ποσά 5,39 δις. ευρώ έχει ενταχθεί σε ρύθμιση.



Ειδικότερα από την ακτινογραφία των οφειλών και των οφειλετών στο τέλος Απριλίου του 2026 προκύπτουν τα εξής:



- Από τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη των 114,57 δισ. ευρώ, τα 35,53 δισ. ευρώ έχουν ήδη χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα είσπραξης. Στο ποσό αυτό, περιλαμβάνεται οφειλή ύψους 5,51 δισ. που αφορά πρόστιμα Κ.Β.Σ ενός οφειλέτη η οποία χαρακτηρίστηκε τον Νοέμβριο 2025 ως ανεπίδεκτη είσπραξης.



- Το 96,57% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου προέρχεται από οφειλές άνω των 10.000 ευρώ. Ειδικότερα, μόνο οι οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώνουν το 75,53% του συνολικού χρέους, παρότι αφορούν μόλις το 0,24% των οφειλετών. Αντίθετα, εννέα στους δέκα οφειλέτες (90,40%) χρωστούν έως 10.000 ευρώ, αλλά το μερίδιό τους στο συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο περιορίζεται μόλις στο 3,43%.



- Αύξηση του αριθμού των οφειλετών παρατηρείται στο εύρος οφειλής από 10 μέχρι 50 ευρώ (κατά 65.298 πρόσωπα), καθώς και από 3.001 μέχρι 100.000 ευρώ (κατά 30.208 πρόσωπα), ενώ μείωση του αριθμού των οφειλετών σημειώνεται σε οφειλές από 50 ευρώ μέχρι 3.000 ευρώ (κατά 102.447 πρόσωπα). Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026, πάντως, οι οφειλέτες μειώθηκαν κατά 545.788 πρόσωπα, εξέλιξη που συνδέεται με την πληρωμή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ.

Μεγαλύτερο μέρος του χρέους από νομικά πρόσωπα

- Τα νομικά πρόσωπα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, καθώς οφείλουν 71,04 δισ. ευρώ ή το 62% του συνόλου, έναντι 43,53 δισ. ευρώ (38%) που αντιστοιχούν στα φυσικά πρόσωπα. Στις μικρές οφειλές κυριαρχούν τα φυσικά πρόσωπα, καθώς το 98,67% των χρεών έως 50 ευρώ και το 88,31% των οφειλών έως 10.000 ευρώ προέρχεται από αυτά. Αντίθετα, στις οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν κατά 70,19%, με συνολικό χρέος 60,73 δισ. ευρώ. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 6.500 νομικά πρόσωπα, τα οποία αντιστοιχούν στο 62,63% των μεγάλων οφειλετών.



- Μόλις το 6,83% του πραγματικά εισπράξιμου ληξιπρόθεσμου υπολοίπου έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ποσό που αντιστοιχεί σε 5,39 δισ. ευρώ. Τα υψηλότερα ποσοστά ρυθμισμένων οφειλών καταγράφονται στην κατηγορία από 10.001 έως 100.000 ευρώ (18,65%), ενώ για τα φυσικά πρόσωπα η μεγαλύτερη συμμετοχή εμφανίζεται στις οφειλές από 500 έως 10.000 ευρώ και για τα νομικά πρόσωπα στις οφειλές από 10.001 έως 100.000 ευρώ. Αντίθετα, ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά ρύθμισης καταγράφονται τόσο στις πολύ μικρές οφειλές όσο και στα υψηλά χρέη, άνω των 50.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και άνω των 300.000 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.