Στο «ψυγείο» χρέη 6 δισ. ευρώ προς την εφορία - Ποιοι οφειλέτες βγαίνουν από το στόχαστρο

Σε νέα μείωση των πραγματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών από φόρους προχωρά η ΑΑΔΕ έως το τέλος του έτους, χαρακτηρίζοντας ανεπίδεκτα είσπραξης χρέη ύψους 6 δισ. ευρώ και χαμηλώνοντας ακόμα περισσότερο τη στάθμη της δεξαμενής των οφειλών που μπορούν να εισπραχθούν, καθώς από το συνολικό ποσό των 114,516 δισ. ευρώ έχουν ήδη «μπει στο ψυγείο» 35,264 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για χρέη που παρά τις ενέργειες και τα μέτρα της φορολογικής διοίκησης παραμένουν ανείσπρακτα επί χρόνια, καθώς προέρχονται από πτωχευμένες επιχειρήσεις ή φορολογούμενους που έχουν αποβιώσει. Στόχος είναι να υπάρχει καθαρή και πραγματική εικόνα για τον όγκο των οφειλών προς την εφορία και η φορολογική διοίκηση να ρίξει το βάρος σε χρέη που εν δυνάμει μπορούν να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία.



Επισημαίνεται ότι με βάση τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων για να χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτες είσπραξης οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και οι συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ολοκλήρωση ερευνών χωρίς εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων ή απαιτήσεων αυτών έναντι τρίτων.

Υποβολή ή αδυναμία υποβολής ποινικής δίωξης.

Διαπίστωση αντικειμενικής αδυναμίας είσπραξης μετά από έλεγχο.

Ακόμα κι αν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, μια οφειλή μπορεί να χαρακτηριστεί ανεπίδεκτη, εφόσον η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει το 5% του χρέους ή τις 100.000 ευρώ και η κινητή περιουσία δεν ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, σύμφωνα με πιστοποιημένο εκτιμητή ή έκθεση κατάσχεσης.



Πέραν των παραπάνω για να χαρακτηριστεί μία οφειλή ως ανεπίδεκτη είσπραξης και να καταχωριστεί στα ειδικά βιβλία απαιτείται συγκεκριμένη διαδικασία ανάλογα με το ύψος της βασικής ληξιπρόθεσμης οφειλής και ειδικότερα:

έως 300.000 ευρώ απαιτείται απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ ή του Τελωνείου, έπειτα από εισήγηση του Δικαστικού Τμήματος,

από 300.000 έως 3 εκατ. ευρώ απαιτείται απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου προϊσταμένου των ΚΕ.Β.ΕΙΣ., της ΔΟΥ ή του Τελωνείου,

άνω των 3 εκατ. ευρώ απαιτείται απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, ύστερα από εισήγηση της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.

Πάντως οι οφειλές που καταχωρούνται ως ανεπίδεκτες δεν διαγράφονται αλλά τίθενται σε αναστολή ενεργειών είσπραξης για δέκα χρόνια από το τέλος του έτους καταχώρισης και κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος αναστέλλεται αυτοδίκαια η παραγραφή, δεν χορηγείται στον οφειλέτη και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία καθώς και άλλο προβλεπόμενο από το νόμο πιστοποιητικό για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, εκτός αν πρόκειται για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, το προϊόν των οποίων θα διατεθεί για τον ίδιο σκοπό.



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