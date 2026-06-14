Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τελευταία ευκαιρία για έκπτωση 3% - Τι πρέπει να προσέξετε

Αν το εκκαθαριστικό βγει χρεωστικό, η ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης κάνει πλέον διαφορά. Οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 για να υποβάλουν το Ε1 και να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% στον φόρο εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσουν το ποσό εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου.

Από την Τρίτη 16 Ιουνίου και έως τη λήξη της γενικής προθεσμίας, στις 15 Ιουλίου 2026, η έκπτωση περιορίζεται στο 2%. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό και δυνατότητα εφάπαξ πληρωμής έχουν μπροστά τους ένα μικρό, αλλά συγκεκριμένο φορολογικό όφελος, το οποίο μειώνεται όσο περνούν οι ημέρες.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, η διαδικασία έχει επιταχυνθεί, αλλά περίπου 2 εκατομμύρια νοικοκυριά δεν έχουν ακόμη υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση.

Ποιοι κερδίζουν την έκπτωση 3%

Η έκπτωση αφορά μόνο όσους έχουν φόρο προς πληρωμή και επιλέξουν να τον εξοφλήσουν εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Το φετινό χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:

Όσοι υπέβαλαν αρχική δήλωση έως τις 15 Μαΐου κατοχύρωσαν έκπτωση 4%, εφόσον πληρώσουν τον φόρο εφάπαξ έως το τέλος Ιουλίου.

Όσοι υποβάλουν δήλωση από τις 16 Μαΐου έως και τις 15 Ιουνίου δικαιούνται έκπτωση 3%, με την ίδια προϋπόθεση της εφάπαξ εξόφλησης έως τις 31 Ιουλίου.

Όσοι υποβάλουν τη δήλωσή τους από τις 16 Ιουνίου έως και τις 15 Ιουλίου θα δικαιούνται έκπτωση 2%, εφόσον επίσης πληρώσουν εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου.

Για όσους δεν επιλέξουν εφάπαξ πληρωμή, ο φόρος εισοδήματος μπορεί να καταβληθεί σε έως οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως τις 31 Ιουλίου 2026 και την τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου 2027.

Τι δείχνουν μέχρι τώρα τα εκκαθαριστικά

Η εικόνα των εκκαθαριστικών δείχνει ότι περίπου ένας στους τρεις φορολογούμενους καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο.

Από τις εκκαθαρισμένες δηλώσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής, περίπου 1,5 εκατομμύριο είναι χρεωστικές, ποσοστό κοντά στο 32,4%. Ο μέσος πρόσθετος φόρος διαμορφώνεται περίπου στα 1.785 με 1.787 ευρώ.

Στην πράξη, για έναν φορολογούμενο με τέτοιο μέσο ποσό φόρου, η έκπτωση 3% αντιστοιχεί σε όφελος περίπου 53 ευρώ, εφόσον υποβάλει τη δήλωση έως τη Δευτέρα (15/06) και πληρώσει εφάπαξ. Από τις 16 Ιουνίου, με έκπτωση 2%, το αντίστοιχο όφελος περιορίζεται περίπου στα 35 ευρώ.

Αντίθετα, όσοι είχαν προλάβει την προηγούμενη προθεσμία και υπέβαλαν δήλωση έως τις 15 Μαΐου, κατοχύρωσαν έκπτωση 4%, δηλαδή όφελος περίπου 70 ευρώ για αντίστοιχο ποσό φόρου.

Ποιοι παίρνουν επιστροφή φόρου

Σημαντικό παραμένει και το ποσοστό των πιστωτικών εκκαθαριστικών. Περίπου το 31,6% των δηλώσεων που έχουν εκκαθαριστεί βγαίνει πιστωτικό, με τη μέση επιστροφή φόρου να κινείται κοντά στα 290 ευρώ.

Οι υπόλοιπες δηλώσεις, περίπου 36%, είναι μηδενικές. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν προκύπτει ούτε φόρος προς πληρωμή ούτε επιστροφή φόρου.

Για τους φορολογούμενους που περιμένουν επιστροφή, κρίσιμο παραμένει να είναι δηλωμένος και επιβεβαιωμένος ο IBAN στο myAADE, ώστε να μην «κολλήσει» η πληρωμή.

Τι πρέπει να προσέξουν όσοι έχουν προσυμπληρωμένη δήλωση

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες δηλώσεις μισθωτών και συνταξιούχων.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη προχωρήσει στην αυτοματοποιημένη υποβολή εκατοντάδων χιλιάδων προεκκαθαρισμένων δηλώσεων. Ωστόσο, η ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων παραμένει στον φορολογούμενο.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν η δήλωση έχει υποβληθεί αυτόματα, ο φορολογούμενος πρέπει να ελέγξει εισοδήματα, αποδείξεις, προστατευόμενα μέλη, τόκους, ακίνητα, αυτοκίνητα, τεκμήρια και τυχόν ποσά που έχουν προσυμπληρωθεί από εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία ή τράπεζες.

Αν εντοπιστούν λάθη, ελλείψεις ή ανακρίβειες, μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση χωρίς κυρώσεις έως τις 15 Ιουλίου 2026. Η τροποποιητική αυτή θεωρείται ότι επέχει θέση αρχικής δήλωσης, αρκεί να γίνει εμπρόθεσμα.

Προσοχή στα αναδρομικά του 2024

Ξεχωριστό σημείο προσοχής είναι τα αναδρομικά που αφορούν μισθούς και συντάξεις.

Η ΑΑΔΕ έχει ανοίξει στην πλατφόρμα myAADE την εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων που αφορούν αναδρομικές αποδοχές του 2024. Η προθεσμία για αυτές τις δηλώσεις λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Το βασικό που πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι είναι ότι τα αναδρομικά δηλώνονται στο φορολογικό έτος στο οποίο ανάγονται και όχι στο έτος κατά το οποίο καταβλήθηκαν.

Με απλά λόγια, αν ένας μισθωτός ή συνταξιούχος εισέπραξε αναδρομικά που αφορούν προηγούμενη χρήση, δεν πρέπει να τα περάσει αυθαίρετα στη φετινή δήλωση. Πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση για το σωστό έτος.

Οι ημερομηνίες που δεν πρέπει να χαθούν

Η 15η Ιουνίου είναι η τελευταία ημέρα για όσους θέλουν να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% στον φόρο εισοδήματος, με εφάπαξ πληρωμή έως τις 31 Ιουλίου.

Η 15η Ιουλίου είναι η γενική προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων.

Η 31η Ιουλίου είναι η ημερομηνία-κλειδί για την εφάπαξ πληρωμή με έκπτωση, αλλά και για την πρώτη δόση όσων επιλέξουν τμηματική εξόφληση.

Η 31η Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία για τις τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν αναδρομικά προηγούμενων ετών.