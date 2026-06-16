Η ΑΑΔΕ ξεκινά αναδρομικούς ελέγχους σε φορολογικές δηλώσεις μισθωτών και συνταξιούχων

Διασταυρώσεις στοιχείων στις φορολογικές δηλώσεις του 2023 ξεκινά η ΑΑΔΕ με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων μισθωτών και συνταξιούχων που δεν δήλωσαν αναδρομικές και πρόσθετες αποδοχές για τις οποίες εκδόθηκαν μεταγενέστερα νέες βεβαιώσεις αποδοχών από τους αρμόδιους φορείς η εισοδήματα που δεν είχαν προσυμπληρωθεί στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προβλέπει τη διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων με προσυμπληρωμένους κωδικούς αποδοχών-συντάξεων για το φορολογικό έτος 2022 (φορολογικές δηλώσεις 2023), σύμφωνα με τις καταστάσεις βεβαιώσεων αποδοχών-συντάξεων), οι οποίες θα ολοκληρωθούν έως την 31η Ιουλίου 2026.



Στο επίκεντρο των ελέγχων θα βρεθούν αναδρομικές αποδοχές που προκύπτουν από βεβαιώσεις των εργοδοτικών φορέων αλλά δεν δηλώθηκαν, τροποποιητικές δηλώσεις, με τις οποίες διορθώθηκαν αρχικές δηλώσεις και προέκυψαν επιστροφές φόρου ή μείωση του αρχικού φόρου που καταλογίστηκε και προσυμπληρωμένοι κωδικοί αποδοχών και συντάξεων. Οι φορολογικές αρχές θα προχωρήσουν σε διασταύρωση των ποσών που δηλώθηκαν στο έντυπο Ε1 με τα στοιχεία που είχαν αποστείλει οι εργοδότες, τα ασφαλιστικά ταμεία και οι λοιποί φορείς μέσω των βεβαιώσεων αποδοχών και συντάξεων.

Έως τέλος Ιουλίου τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα έως το τέλος Ιουλίου η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης θα έχει στα χέρια της τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων στους φορολογούμενους που εντοπίζονται με αποκλίσεις, προκειμένου να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Όσοι δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με διοικητικό προσδιορισμό φόρου από τις υπηρεσίες συμμόρφωσης και το ΚΕΦΟΔΕ.



Επισημαίνεται ότι με το νέο καθεστώς για τους προσυμπληρωμένους κωδικούς αποδοχών και συντάξεων δεν υπάρχει δυνατότητα απευθείας παρέμβασης του φορολογουμένου στα ποσά αυτά δηλαδή ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος δεν μπορεί να αλλάξει μόνος του τα ποσά που έχουν προσυμπληρωθεί στη δήλωση, ακόμη και αν θεωρεί ότι είναι λανθασμένα. Σε περίπτωση λαθών η παραλείψεων η διόρθωση δεν γίνεται από τον ίδιο τον φορολογούμενο αλλά αποκλειστικά μέσω του φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση. Ο εργαζόμενος ή ο συνταξιούχος οφείλει να απευθυνθεί στον εργοδότη, στο ασφαλιστικό ταμείο ή στον αρμόδιο φορέα, ώστε αυτός να υποβάλει διορθωτική ηλεκτρονική δήλωση στην ΑΑΔΕ και μόνο μετά την αποστολή του επικαιροποιημένου αρχείου μπορεί να μεταβληθεί η εικόνα της δήλωσης και να γίνει νέα εκκαθάριση του φόρου.



Τα ποσά που αποστέλλονται από τους εργοδότες και τους λοιπούς φορείς είναι κλειδωμένα στους αντίστοιχους κωδικούς και έτσι αποτρέπονται αυθαίρετες παρεμβάσεις και διασφαλίζεται η φορολόγηση με βάση τα πραγματικά δηλωθέντα εισοδήματα.