Φορολογικές δηλώσεις 2026: Προς μικρή παράταση μετά το κύμα αιτημάτων της αγοράς

Μετά τις έντονες πιέσεις λογιστών, φοροτεχνικών και φορέων της αγοράς, το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να παρατείνει τουλάχιστον για επτά ημέρες την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και των τροποιητικών φορολογικών δηλώσεων, που λήγει κανονικά στις 15 Ιουλίου.



Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών κάνουν λόγο για τεράστιο όγκο δουλειάς στην υποβολή των δηλώσεων που καθιστά αναγκαία τη παράταση της προθεσμίας ενώ από τη από τη πλευρά του το ΟΕΕ καταγράφει πλήθος προβλημάτων στη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων όπως καθυστερήσεις στις τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές, εκκρεμότητες Claw Back και Rebate και αδυναμία πρόσβασης στην πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ.



Την ίδια ώρα τα στοιχεία της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ δείχνουν ότι περίπου το 87% των φορολογούμενων (6,1 εκατ. σε σύνολο 6,9 εκατ.) έχει ήδη υποβάλλει τη δήλωση με σχεδόν επτά στους δέκα είτε να μην πληρώνουν καθόλου φόρο είτε να έχουν επιστροφή.

Αναλυτικότερα ο φορολογαρισμός διαμορφώνεται ως εξής:

- Το 34,46% των δηλώσεων (2.068.093) είναι χρεωστικές με τον έξτρα φόρο που έχει βεβαιωθεί να φθάνει τα 3,949 δισ. ευρώ δισ. ευρώ ή τα 1.909 ευρώ κατά μέσο όρο. Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό καλούνται να πληρώσουν έως τις 31 Ιουλίου 2026 είτε την πρώτη από τις 8 μηνιαίες δόσεις του φόρου ή ολόκληρο το ποσό με έκπτωση η οποία ανέρχεται σε 4% για όσους υπέβαλαν την αρχική δήλωση έως 15 Μαΐου, 3% για όσους υπέβαλαν τη δήλωση στο διάστημα από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου και 2% για όσους υποβάλουν τη δήλωσή τους έως την νέα καταληκτική ημερομηνία που θα ορίσει η ΑΑΔΕ, μετά την αναμενόμενη παράταση.



- Το 29,95% των δηλώσεων (1.797.429) είναι πιστωτικές με το ποσό την επιστροφής φόρου να φτάνει τα 557,753 εκατ. ευρώ ή 310 ευρώ κατά μέσο όρο.



- Το 35,58% των δηλώσεων είναι μηδενικές δηλαδή χωρίς υποχρέωση πληρωμής ή επιστροφή φόρου.



Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για 2.099.596 δηλώσεις έγιναν επιστροφές και συμψηφισμοί φόρων ύψους 484,9 εκατ. ευρώ, με την άμεση επιστροφή να αφορά 1.413.643 δηλώσεις (το 61,14%) και τους κεντρικούς συμψηφισμούς και επιστροφές 648.532 δηλώσεις (το 28,05%) για ποσό 157 εκατ. ευρώ. Στις εφορίες κατέληξαν μόλις 37.421 δηλώσεις (το 1,62%) με συνολικό ποσό 26,6 εκατ. ευρώ.

Σε μια εβδομάδα η επιστροφή φόρου

Το ισχύον καθεστώς προβλέπει ότι όσοι δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας βλέπουν μέσα σε μια εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης το ποσό της επιστροφής φόρου στον τραπεζικό τους λογαριασμό ενώ για όσους έχουν φορολογικές οφειλές η ΑΑΔΕ προχωρά σε συμψηφισμό της επιστροφής φόρου με τις οφειλές τους.

Οι συμψηφισμοί γίνονται κεντρικά ανά εβδομάδα, ενώ όσοι δεν μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά διεκπεραιώνονται από τις ΔΟΥ ή το ΚΕΒΕΙΣ (Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης), χωρίς να απαιτείται υποβολή αιτήματος επιστροφής από τον φορολογούμενο. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των φόρων στους δικαιούχους είναι η ορθή δήλωση του λογαριασμού IBAN στην ψηφιακή πύλη myAADE.



Οφειλές από φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής φόρου που υφίστανται ή θα προκύψουν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026, ενώ σε περίπτωση που η εξόφληση του φόρου πραγματοποιηθεί μέσω συμψηφισμού παρέχεται ποσοστό έκπτωσης 2% έως 4% ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης.