Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιες ανακρίβειες κοστίζουν ακριβά - Ο «χάρτης» με τα πρόστιμα

Περιθώριο μέχρι τις 24 Ιουλίου έχουν οι φορολογούμενοι για να διορθώσουν τυχόν ανακρίβειες στα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης και να αποφύγουν έξτρα φόρους και προσαυξήσεις που μπορούν να υπερβαίνουν ακόμη και το 50% της αρχικής οφειλής.



Σύμφωνα με το νόμο ανακριβής θεωρείται η δήλωση στην οποία αναγράφονται χαμηλότερα από τα πραγματικά εισοδήματα, ή αποκρύπτονται φορολογητέα ποσά που περιορίζουν το ύψος του τελικού φόρου.

Τα συχνότερα κρούσματα αφορούν παράλειψη εισοδημάτων από περιστασιακή εργασία, αναδρομικές αποδοχές, επιδόματα, ενοίκια ή βραχυχρόνιες μισθώσεις, λανθασμένη καταχώριση ηλεκτρονικών δαπανών, ανακριβή στοιχεία για κατοικίες και αυτοκίνητα ή λανθασμένη μεταφορά δεδομένων που έχουν αποστείλει εργοδότες, τράπεζες και ασφαλιστικοί φορείς. Σε περίπτωση που από τους ελέγχους η τις διασταυρώσεις στοιχείων της φορολογικής διοίκησης διαπιστωθεί ανακρίβεια στη φορολογική δήλωση, εκδίδεται διορθωτικό εκκαθαριστικό με τη διαφορά του φόρου και με τις πρόσθετες επιβαρύνσεις.



Το ύψος του προστίμου εξαρτάται από τη διαφορά του φόρου που είχε προκύψει από την αρχική δήλωση και όσο μεγαλύτερη είναι αυτή τόσο αυξάνεται η επιβάρυνση.



Ειδικότερα, σύμφωνα με το νόμο όταν η φορολογική δήλωση είναι ανακριβής και το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που προκύπτει με βάση διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς φόρου που προκύπτει προς καταβολή ως εξής:

10% του ποσού της διαφοράς εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από 5% έως 20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,

25% του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει το 20% και ανέρχεται έως το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,

50% του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.

Παράλληλα πέραν του πρόσθετου φόρου ο παραβάτης χρεώνεται και με τόκο εκπρόθεσμης καταβολής που ανέρχεται σε 0,73% το μήνα και επιβαρύνει την οφειλή για το διάστημα κατά το οποίο ο φόρος παρέμεινε απλήρωτος.



Αυστηρότερο είναι το ποινολόγιο για τις ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων. Στις περιπτώσεις αυτές το πρόστιμο ορίζεται σε ποσοστό 50% επί της διαφοράς που προκύπτει από τον έλεγχο. Για παράδειγμα, αν διαπιστωθεί ότι δεν αποδόθηκε ΦΠΑ 4.000 ευρώ πέρα από τον κύριο φόρο καταλογίζεται πρόστιμο 2.000 ευρώ.



Όσον αφορά στην ανακριβή δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ ενώ όταν οι ίδιες μεταβολές επαναλαμβάνονται σε δηλώσεις περισσότερων ετών επιβάλλεται, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, ένα μόνο πρόστιμο.