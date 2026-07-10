Φορολογικές δηλώσεις 2026: Δόθηκε παράταση μέχρι τις 24 Ιουλίου

Παρατείνεται ως τις 24 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων 2026, όπως αποφάσισε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ αναφέρει:

«Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και με σκοπό την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, την ΠΟΦΕΕ και άλλους φορείς, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2025 μετατίθεται για την Παρασκευή 24, Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59:59. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ο εναπομένων χρόνος κρίνεται επαρκής για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων».

Όπως είχε γράψει ο οικονομικός συντάκτης του FLASH Κώστας Αντωνάκος, το τελευταίο διάστημα υπήρξαν έντονες πιέσεις λογιστών, φοροτεχνικών και φορέων της αγοράς προς το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο να παρατείνει τουλάχιστον για επτά ημέρες την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και των τροποιητικών φορολογικών δηλώσεων, που έληγε κανονικά στις 15 Ιουλίου.



Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών κάνουν λόγο για τεράστιο όγκο δουλειάς στην υποβολή των δηλώσεων που καθιστά αναγκαία τη παράταση της προθεσμίας ενώ από τη από τη πλευρά του το ΟΕΕ καταγράφει πλήθος προβλημάτων στη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων όπως καθυστερήσεις στις τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές, εκκρεμότητες Claw Back και Rebate και αδυναμία πρόσβασης στην πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ.



Την ίδια ώρα τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ δείχνουν ότι περίπου το 87% των φορολογούμενων (6,1 εκατ. σε σύνολο 6,9 εκατ.) έχει ήδη υποβάλλει τη δήλωση με σχεδόν επτά στους δέκα είτε να μην πληρώνουν καθόλου φόρο είτε να έχουν επιστροφή.