«Τρέχει» ο χρόνος για υποβολή φορολογικών δηλώσεων και διορθώσεις λαθών

Περιθώριο 15 ημερών έχουν περίπου 1,4 εκατ. φορολογούμενοι που δεν έχουν υποβάλει ακόμη τη φορολογική τους δήλωση και όσοι θέλουν εκ των υστέρων να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις χωρίς πρόστιμα καθώς στις 15 Ιουλίου κλείνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ήδη 8 στα 10 νοικοκυριά έχουν πατήσει το κουμπί της αποστολής και με βάση τα εκκαθαριστικά ένας στους τρεις καλείται να πληρώσει έξτρα φόρο ενώ σχεδόν επτά στους δέκα είτε δεν πληρώνουν καθόλου φόρο είτε έχουν επιστροφή.



Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 5,55 εκατ. δηλώσεις σε σύνολο περίπου 6,9 εκατ. δηλώσεων που εκτιμάται ότι θα υποβληθούν φέτος και ο λογαριασμός διαμορφώνεται ως εξής:



- Το 33,81% των δηλώσεων είναι χρεωστικές με τον έξτρα φόρο που έχει βεβαιωθεί να υπερβαίνει ήδη τα 3,5 δισ. ευρώ ή τα 1.866 ευρώ κατά μέσο όρο. Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό καλούνται να πληρώσουν έως τις 31 Ιουλίου 2026 είτε την πρώτη από τις 8 μηνιαίες δόσεις του φόρου ή ολόκληρο το ποσό με έκπτωση η οποία ανέρχεται σε 4% για όσους υπέβαλαν την αρχική δήλωση έως 15 Μαΐου, 3% για όσους υπέβαλαν τη δήλωση στο διάστημα από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου και 2% για όσους υποβάλουν τη δήλωσή τους έως τις 15 Ιουλίου 2026.



-Το 30,49% των δηλώσεων είναι πιστωτικές με το ποσό της επιστροφής φόρου να φτάνει τα 514,5 εκατ. ευρώ ή τα 304 ευρώ κατά μέσο όρο.



- Το 35,7% των δηλώσεων είναι μηδενικές.

Τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι 15 Ιουλίου

Πάντως οι φορολογούμενοι που διαπίστωσαν λάθη ή και παραλείψεις στη φορολογική δήλωση που έχουν υποβάλει μπορούν να αλλάξουν, να συμπληρώσουν ή να διαγράψουν στοιχεία προχωρώντας σε τροποποιητική δήλωση μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026 χωρίς να απειλούνται με την επιβολή προστίμων. Επισημαίνεται ότι η διόρθωση λαθών στη συμπλήρωση κρίσιμων κωδικών όπως για παράδειγμα αυτοί που αφορούν εισοδήματα παλαιότερων ετών για κάλυψη τεκμηρίων οδηγεί σε περιορισμό της φορολογικής επιβάρυνσης.



Η διαδικασία είναι απλοποιημένη καθώς με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, όλα τα στοιχεία των αρχικών εντύπων (Ε1, Ε2, Ε3) μεταφέρονται αυτόματα στο νέο έντυπο και ο φορολογούμενος χρειάζεται να τροποποιήσει μόνο τα συγκεκριμένα σημεία που επιθυμεί.

Η νέα δήλωση που θα προκύψει, μετά τις προσθήκες, αφαιρέσεις ή διορθώσεις δεδομένων θα αντικαταστήσει την αρχική δήλωση και η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης που έχει γίνει με τα αρχικά δεδομένα θα ακυρωθεί και το ύψος του φόρου θα προσδιοριστεί με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα.

Στο νέο εκκαθαριστικό σημείωμα που θα εκδοθεί και θα αναρτηθεί στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην ηλεκτρονική πύλη myAADE.gr θα αναγράφεται όχι μόνο το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της τροποποιητικής δήλωσης αλλά και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής.