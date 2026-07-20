Εφορία: Τα SOS για την αποπληρωμή των χρεών σε έως 72 δόσεις - Χρονοδιάγραμμα, οφέλη και εξαιρέσεις

Οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση στην ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και να εξοφλήσουν το χρέος τους σε 72 μηνιαίες δόσεις εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις

Αναλυτικότερα, οι οφειλέτες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

- Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η εφαρμογή «Τα αιτήματά μου» στο myAADE χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας ή όταν η αίτηση υποβάλλεται από υπεύθυνο τρίτο πρόσωπο (π.χ. συνυπόχρεο, νόμιμο εκπρόσωπο). Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια των στοιχείων.

- Στο πρόγραμμα εντάσσονται οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου 2023, έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική ή τελωνειακή υπηρεσία μέχρι την ημέρα της αίτησης, δεν ήταν σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026 και δεν έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση ή δικαστική τακτοποίηση μέχρι την αίτηση. Προαιρετικά εντάσσονται και οφειλές με ληξιπρόθεσμη ημερομηνία έως 31/12/2023 που τελούν σε αναστολή πληρωμής.

-Προϋποθέσεις είναι η τακτοποίηση λοιπών οφειλών, η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας και η μη ύπαρξη αμετάκλητης καταδίκης για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

- Εξαιρούνται οφειλές από ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του ΔΕΕ, καθώς και χρέη που απαγορεύεται ρητά να ρυθμιστούν από άλλες διατάξεις.

- Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την πληρωμή της πρώτης δόσης εντός 3 εργάσιμων ημερών από την αίτηση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Η πρώτη δόση μπορεί να καλυφθεί και μέσω συμψηφισμού επιστροφής φόρου, παρακράτησης ενημερότητας ή αναγκαστικής είσπραξης, αρκεί το ποσό να πιστωθεί εντός του τριημέρου.

- Οι δόσεις φτάνουν έως τις 72 με ελάχιστο μηνιαίο ποσό τα 30 ευρώ.

- Η οφειλή επιβαρύνεται με σταθερό ετήσιο επιτόκιο ρυθμίσεων αντί των συνήθων προσαυξήσεων. Για τελωνειακές οφειλές ισχύει το επιτόκιο της ΕΚΤ προσαυξημένο κατά 1%. Καθυστερημένη δόση επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 15%. Σε πρόωρη εξόφληση, ο τόκος επανυπολογίζεται βάσει των μηνών που πραγματικά μεσολάβησαν.

- Η ρύθμιση χάνεται όταν μείνουν απλήρωτες δύο συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσουν οι δύο τελευταίες για πάνω από δύο μήνες, δεν τακτοποιηθούν εντός μηνός τα λοιπά παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη και δημιουργηθούν νέα χρέη που δεν εξοφληθούν ή ρυθμιστούν εντός 3 μηνών από τη λήξη τους.

- Με την τήρηση της ρύθμισης παρέχεται χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, αναστολή ποινικής δίωξης και λήψης νέων αναγκαστικών μέτρων και περιορισμός υφιστάμενων κατασχέσεων στα χέρια τρίτων για μελλοντικές απαιτήσεις, κατόπιν ειδικής απόφασης αποδέσμευσης.

- Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να εγγράφει υποθήκες, να αρνείται την ενημερότητα για μεταβίβαση ακινήτων αν το χρέος δεν είναι διασφαλισμένο, και να συμψηφίζει επιστροφές φόρων με το υπόλοιπο της ρύθμισης ενώ κατά τη διάρκεια της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή των οφειλών