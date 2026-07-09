ΑΑΔΕ: Πιο γρήγορος τελωνισμός για επιχειρήσεις με συστηματικές εισαγωγές εμπορευμάτων

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Νέα διαδικασία που μειώνει τις επαναλαμβανόμενες δειγματοληψίες και απλοποιεί τον τελωνισμό ομοίων εμπορευμάτων θέτει σε εφαρμογή ηΑνεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, διευκολύνοντας αξιόπιστες επιχειρήσεις με συστηματική εισαγωγική δραστηριότητα.

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή(Α.1137/2026), εισάγονται απλουστεύσεις κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση των τελωνειακών διαδικασιών.

Η νέα ρύθμιση αφορά κατόχους άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ), αλλά και άλλους αξιόπιστους οικονομικούς φορείς που πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες εισαγωγές ομοίων εμπορευμάτων.

Μεταξύ άλλων:

Περιορίζεται η ανάγκη για επαναλαμβανόμενη έκδοση Δελτίων Χημικής Ανάλυσης, καθώς μπορούν να αξιοποιούνται προηγούμενα αποτελέσματα για όμοια εμπορεύματα που εισάγονται σε επαναλαμβανόμενες αποστολές.

Απλοποιείται η διαδικασία διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας, επιτρέποντας ταχύτερο τελωνισμό των εμπορευμάτων.

Ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου και η προβλεψιμότητα για επιχειρήσεις που διαθέτουν σταθερή και οργανωμένη εισαγωγική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, από τη μείωση των δειγματοληψιών αναμένεται να ωφεληθούν επιχειρήσεις με εισαγωγές ομοίων εμπορευμάτων που ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ και τις 18.000 διασαφήσεις ετησίως, καλύπτοντας τουλάχιστον 16 Κεφάλαια του κοινού Δασμολογίου.

Παράλληλα, από την απλούστευση στη διαμόρφωση της δασμολογικής αξίας αναμένεται να επωφεληθούν 170 αξιόπιστες εισαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 80% της συνολικής αξίας εισαγωγών της χώρας και το 55% των παραστατικών σε συγκεκριμένες κατηγορίες εμπορευμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ μέσω του my1521.

Η επικοινωνία γίνεται τηλεφωνικά στο 1521 χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00-20:00, ή ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521 όλο το 24ωρο, επιλέγοντας: Θέματα Τελωνείων → Εισαγωγές (Import) → Διαδικασίες εισαγωγής (IMPORTS) → Υποβολή διαδικασίας εισαγωγής (IMPORTS).

Με πληροφορίες απο το ΑΠΕ-ΜΠΕ