Ακίνητα: «Παγώνει» και το 2027 ο ΦΠΑ και ο φόρος υπεραξίας

Τη παράταση για ένα ακόμη χρόνο της αναστολής του ΦΠΑ 24% στις μεταβιβάσεις νεόδμητων οικοδομών και του φόρου υπεραξίας 15% στο κέρδος από τις πωλήσεις ακινήτων που εκπνέουν στο τέλος του 2026, σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου να αποφευχθούν επιβαρύνσεις στην κτηματαγορά αγορά που θα ανέβαζαν τις τιμές και θα έβαζαν «φρένο» στις συναλλαγές εν μέσω οξείας στεγαστικής κρίσης.



Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν το επόμενο διάστημα αλλά σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες έχει σχεδόν «κλειδώσει» το «πάγωμα» των δύο φόρων και για το 2027 με στόχο τη στήριξη της αγοράς ακινήτων.



Ειδικότερα ο σχεδιασμός προβλέπει:



- Οι νέες οικοδομές θα απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 24% και θα επιβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3% με αποτέλεσμα την αισθητή μείωση του κόστους για τους αγοραστές. Για παράδειγμα για νεόδμητη κατοικία αξίας 200.000 ευρώ, η επιβολή ΦΠΑ 24% θα αύξανε το κόστος κατά 48.000 ευρώ, ανεβάζοντας την τελική τιμή στις 248.000 ευρώ. Με το ισχύον καθεστώς, η φορολογική επιβάρυνση περιορίζεται σε 6.000 ευρώ από τον φόρο μεταβίβασης, με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος να διαμορφώνεται στις 206.000 ευρώ.



Το μέτρο ισχύει για οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί από το 2006 και μετά, είτε πρόκειται για ιδιόκτητα έργα κατασκευαστικών εταιρειών είτε για ακίνητα που ανεγέρθηκαν με το σύστημα της αντιπαροχής. Η αναστολή εφαρμόζεται υποχρεωτικά στο σύνολο των αδιάθετων ακινήτων που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες οικοδομικές άδειες υπό την προϋπόθεση ο κατασκευαστής να έχει υποβάλει ή να υποβάλει σχετική αίτηση αναστολής στην ΑΑΔΕ.



Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2006 με συντελεστή 19%, ενώ από την επιβολή του εξαιρέθηκε η πρώτη κατοικία. Στα χρόνια των μνημονίων ο συντελεστής αυξήθηκε στο 24%, παραμένοντας σε ισχύ για 13 χρόνια και προκαλώντας, σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες, σημαντικές στρεβλώσεις στην κτηματαγορά. Το 2019 αποφασίστηκε η τριετής αναστολή της επιβολής του ΦΠΑ, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και στη συνέχεια δίνονται συνεχείς παρατάσεις, με την ισχύ της τελευταίας να εκπνέει στο τέλος του 2026.



- Δεν θα επιβάλλεται φόρος υπεραξίας με συντελεστή 15% στη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης ενός ακινήτου, δηλαδή στο κέρδος που προκύπτει από τη μεταβίβασή του. Για παράδειγμα εάν κάποιος είχε αγοράσει ένα διαμέρισμα έναντι 100.000 ευρώ και το πουλήσει 180.000 ευρώ θα έπρεπε να πληρώσετε φόρο 15% επί της διαφοράς των 80.000 ευρώ δηλαδή 12.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος ψηφίστηκε το 2013 αλλά λόγω των παρενεργειών που θα προκαλούσε στην αγορά ακινήτων δεν εφαρμόστηκε ποτέ και από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και σήμερα βρίσκεται σε αναστολή.