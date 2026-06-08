Ακίνητα: Άλμα στα φόρο-έσοδα από μεταβιβάσεις - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Αισθητή ανάκαμψη στις αγοραπωλησίες, κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές κτιρίων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου καταγράφουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τα οποία οι συνολικές εισπράξεις από τους φόρους μεταβίβασης αυξήθηκαν κατά 14,14% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 και ανήλθαν σε 149,37 εκατ. ευρώ από 130,86 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα στις μεταβιβάσεις οικοδομών ο φόρος μεταβίβασης αυξήθηκε κατά 14,28%, φτάνοντας τα 125,53 εκατ. ευρώ, έναντι 109,84 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025 ενώ στις μεταβιβάσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων, ο βεβαιωμένος φόρος ανήλθε σε 23,84 εκατ. ευρώ, από 21,02 εκατ. ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 13,42%. Επισημαίνεται ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2025 σημειώθηκε πτώση των εσόδων από μεταβιβάσεις συγκριτικά με το προηγούμενο έτος καθώς στα κρατικά εισέρευσαν 607,93 εκατ. ευρώ, από 656,49 εκατ. ευρώ το 2024 δηλαδή οι εισπράξεις ήταν μειωμένες κατά 48,56 εκατ. ευρώ ή 7,4%.

Ισχυρή ήταν η άνοδος τον Μάρτιο με τον φόρο μεταβίβασης που βεβαιώθηκε για αγοραπωλησίες οικοδομών να ανέρχεται σε 44,29 εκατ. ευρώ, έναντι 36,97 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2025 καταγράφοντας αύξηση κατά 19,8%. Ανάλογη ήταν η εικόνα και στις μεταβιβάσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων. Ο φόρος μεταβίβασης που βεβαιώθηκε τον Μάρτιο του 2026 ανήλθε σε 8,57 εκατ. ευρώ, από 7 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 22,44%. Συνολικά, τα έσοδα από φόρο μεταβίβασης κτιρίων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων τον Μάρτιο έφτασαν τα 52,85 εκατ. ευρώ, έναντι 43,97 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2025, καταγράφοντας άνοδο 20,2%.

«Εκτόξευση» και σε κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές

Στο μέτωπο των κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών το πρώτο τρίμηνο του έτους οι φόροι και τα τέλη από κληρονομιές, δωρεές, γονικές και λοιπές παροχές ανήλθαν περίπου σε 60,4 εκατ. ευρώ, έναντι 56,95 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, αύξηση που συνδέεται και με τη διατήρηση του υψηλού αφορολόγητου ορίου των 800.000 ευρώ για γονικές παροχές και δωρεές μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού που αποτελεί ισχυρό κίνητρο για μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων. Μεγάλη ήταν η αύξηση στις μεταβιβάσεις με κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές το Μάρτιο καθώς τα έσοδα από φόρους και τέλη κληρονομιών ανήλθαν σε 16,73 εκατ. ευρώ, από 14,65 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2025, αυξημένα κατά 14,21% ενώ οι εισπράξεις από τα τέλη δωρεών, γονικών και λοιπών παροχών αυξήθηκαν κατά 34,9%, φτάνοντας τα 5,32 εκατ. ευρώ, από 3,94 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά το 2025 υπήρξε πτώση στις εισπράξεις από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων και αύξηση από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομίες με τα έσοδα από μεταβιβάσεις ακινήτων να διαμορφώνονται σε 607,93 εκατ. ευρώ, έναντι 656,49 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μείωση κατά 7,4% ενώ αντίθετα τα έσοδα από τους φόρους στις γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές ανήλθαν σε 266,03 από 235,09 εκατ. ευρώ πέρυσι σημειώνοντας αύξηση κατά 13% .

Στο μεταξύ στο στόχαστρο του ελεγκτικού μηχανισμού βρίσκονται 5.900 υποθέσεις φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών κληρονομιών και τροποποιητικών δηλώσεων Ε9. Η λίστα περιλαμβάνει 2.000 περιπτώσεις φορολογουμένων που απαλλάχθηκαν από τους φόρους μεταβιβάσεων και κληρονομιών λόγω απόκτησης πρώτης κατοικίας, 1.080 υποθέσεις αφορολόγητων γονικών παροχών και δωρεών χρηματικών ποσών, 320 υποθέσεις τροποποιητικών δηλώσεων Ε9, από τις οποίες προέκυψαν πιστωτικά υπόλοιπα ΕΝΦΙΑ και 2.500 δηλώσεις φορολογίας μεταβιβάσεων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών για κτίσματα, οικόπεδα και αγροτεμάχια που βρίσκονται σε περιοχές εκτός αντικειμενικών αξιών.