Ακίνητα: Fast track μεταβιβάσεις με τρεις παρεμβάσεις - Όλες οι αλλαγές στις αγοραπωλησίες

Απλοποίηση των διαδικασιών και άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων στις μεταβιβάσεις ακινήτων φέρνουν οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που καταγράφει εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή με τις οποίες διευκολύνεται η απόκτηση και η μεταβίβαση ακινήτου από κληρονόμους που αδυνατούν να πληρώσουν το φόρο, επιταχύνεται η σύνταξη συμβολαίων για μεταβιβάσεις ακινήτων, περιορίζονται τα δικαιολογητικά για τις αγοραπωλησίες και απελευθερώνονται οι μεταβιβάσεις κατασχεμένων ακινήτων.

Ειδικότερα οι νέες διατάξεις ορίζουν τα εξής:

Καταβολή φόρου κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής παροχής κατά τη μεταβίβαση ακινήτου

Επιτρέπεται η σύνταξη και μεταγραφή συμβολαίου, με το οποίο μεταβιβάζεται η κυριότητα με επαχθή αιτία ή συνιστώνται από την ίδια αιτία εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητο που αποκτήθηκε αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής αν η δήλωση υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτου ή σύστασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητο και ο συμβολαιογράφος παρακρατεί από το τίμημα και αποδίδει στη Φορολογική Διοίκηση ποσό που αντιστοιχεί στο όριο παρακράτησης περί αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής

Υπηρεσία μιας στάσης (one-stop shop) για σύσταση και μεταβίβαση ακινήτων

Ο συμβολαιογράφος καθιερώνεται ως υπηρεσία μιας στάσης για τη μεταβίβαση ακινήτων από επαχθή, χαριστική αιτία και αιτία θανάτου. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας μιας στάσης, ο συμβολαιογράφος:

συντάσσει το σχέδιο του συμβολαίου

συλλέγει με διαλειτουργικότητα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου, κτηματολογικό φύλλο και διάγραμμα, πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου, δικαιολογητικά για τη δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου κ.α),

συμπληρώνει και αναρτά στην εφαρμογή myPROPERTY τη δήλωση

εισπράττει και αποδίδει τον οφειλόμενο φόρο κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής παροχής

παρακρατεί από το τίμημα και καταβάλλει προς τη Φορολογική Διοίκηση το ποσό προς εξόφληση των οφειλών προς το Δημόσιο και προς άρση της κατάσχεσης που τυχόν έχει επιβληθεί επί του μεταβιβαζόμενου ακινήτου

εισπράττει και αποδίδει τα τέλη καταχώρισης του συμβολαίου στο Κτηματολόγιο

Τέλος στα τοπογραφικά για ακίνητα σε κτηματογραφημένες περιοχές

Σε κάθε δικαιοπραξία που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση λόγω πώλησης οικοπέδου ή αγροτεμαχίου με ή χωρίς κτίσματα, επισυνάπτεται στο πωλητήριο συμβόλαιο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και τον μηχανικό ή υπομηχανικό που το συνέταξε, στο οποίο αναγράφονται τα μήκη των πλευρών, τα όρια προς τις όμορες ιδιοκτησίες, τα ονόματα των γνωστών ιδιοκτητών τους, καθώς και το εμβαδόν του πωλούμενου ακινήτου. Επί του διαγράμματος ο μηχανικός ή υπομηχανικός που το συντάσσει δηλώνει υπεύθυνα αν, επί του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, επιτρέπεται ή όχι η ανοικοδόμηση σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

Αν το μεταβιβαζόμενο ακίνητο αποτελεί τμήμα μεγαλύτερης έκτασης, βεβαιώνεται στο ίδιο σχεδιάγραμμα από τον μηχανικό ή υπομηχανικό αν και το μέρος που απομένει στον πωλητή πληροί ή όχι τους όρους δόμησης. Εξαιρούνται από την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου οι μεταβιβάσεις λόγω πώλησης αγροτεμαχίων που βρίσκονται σε καθαρά αγροτικές περιοχές, με ή χωρίς κτίσματα.

Δεν απαιτείται να επισυναφθεί το τοπογραφικό διάγραμμα σε δικαιοπραξίες με αντικείμενο τη μεταβίβαση ακινήτου που βρίσκεται σε περιοχή στην οποία υφίσταται λειτουργούν Κτηματολόγιο, εφόσον στην περιοχή αυτή έχει κυρωθεί και μεταγραφεί πράξη εφαρμογής και με τη δικαιοπραξία δεν μεταβάλλονται τα όρια του μεταβιβαζόμενου ακινήτου

Άρση κατάσχεσης που έχει επιβληθεί από τη Φορολογική Διοίκηση

Η Φορολογική Διοίκηση, μετά από αίτηση του οφειλέτη, εκδίδει απόφαση άρσης κατάσχεσης που έχει επιβάλει σε ακίνητό του για βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, ενόψει μεταβίβασής του από επαχθή αιτία με τίμημα, εφόσον πληρούνται κατά τον χρόνο αποδέσμευσης οι όροι χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής και το τίμημα της μεταβίβασης δεν δύναται να υπολείπεται της εμπορικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή έχει προσδιορισθεί κατά τον χρόνο της κατάσχεσης.

Όταν η εμπορική αξία του ακινήτου είναι κατώτερη της αντικειμενικής αξίας αυτού, λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία. Σε περίπτωση που η κατάσχεση έχει επιβληθεί πέραν της πενταετίας πριν από την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης προσκομίζει έκθεση εκτίμησης της εμπορικής αξίας του υπό μεταβίβαση ακινήτου από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή, και από το τίμημα της μεταβίβασης, παρακρατείται και αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο στη Φορολογική Διοίκηση, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό του συνόλου του τρέχοντος υπολοίπου της επιβληθείσας κατάσχεσης.

Το ποσοστό παρακράτησης προσδιορίζεται με βάση κριτήρια φορολογικής συνέπειας του οφειλέτη και εισπραξιμότητας της εναπομένουσας οφειλής και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται του 25%.