Ακίνητα: Κατέβασαν ταχύτητα οι αγοραπωλησίες το 2025 -Άνοδος σε γονικές παροχές, κληρονομιές, δωρεές

Δύο όψεις στα φορολογικά έσοδα από τις μεταβιβάσεις ακινήτων με πτώση στις εισπράξεις από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων και αύξηση από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές καταγράφουν τα συγκεντρωτικά στοιχεία της ΑΑΔΕ για την εξέλιξη και τη διακύμανση των εσόδων από τη φορολογία στα ακίνητα.

Ειδικότερα τα έσοδα από μεταβιβάσεις ακινήτων διαμορφώθηκαν σε 607,93 εκατ. ευρώ, έναντι 656,49 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μείωση κατά 48,56 εκατομμύρια ευρώ ή 7,4%. Στις οικοδομές τα έσοδα από το φόρος μεταβίβασης μειώθηκαν κατά 6,3% στα 503,45 εκατ. ευρώ από 537,29 εκατ. ευρώ ενώ μεγαλύτερη ήταν η πτώση σε οικόπεδα και αγροκτήματα με τα έσοδα να υποχωρούν στα 104,48 εκατ. ευρώ από 119,2 εκατ. ευρώ η κατά 12,35%.



Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν τη κάμψη στις αγοραπωλησίες στη ταχύτερη αύξηση των τιμών των ακινήτων λόγω ανόδου του κόστους κατασκευής και ανακαίνισης σε σχέση με την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών πράγμα που περιορίζει τη ζήτηση για αγορές ακινήτων.

266 εκατ. ευρώ στα κρατικά ταμεία

Στην αντίπερα όχθη με υψηλούς ρυθμούς κινήθηκαν τα έσοδα από τους φόρους στις γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές καθώς στα κρατικά ταμεία εισέρευσαν 266,03 από 235,09 εκατ. ευρώ πέρυσι σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 13% . η Επισημαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αύξηση στις γονικές παροχές και δωρεές μεταξύ συγγενών της Α΄ κατηγορίας (γονείς, τέκνα, σύζυγοι, παππούδες) λόγω και του αφορολόγητου ορίου των 800.000 ευρώ.



Στη μεγάλη εικόνα τα συνολικά έσοδα του Δημοσίου από τη φορολογία ακινήτων παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα καθώς η πτώση των εισπράξεων από τις αγοραπωλησίες αντισταθμίστηκε από την αύξηση στις γονικές παροχές και κληρονομιές.

ΤτΕ: Θα συνεχιστεί η άνοδος αλλά με βραδύτερους ρυθμούς

Στο μέτωπο των τιμών, η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι η άνοδος θα συνεχιστεί φέτος αλλά με βραδύτερους ρυθμούς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σημειώνεται ότι το εννεάμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν σε ονομαστικούς όρους κατά 7,5%, έναντι 9,7% το αντίστοιχο διάστημα του 2024.



Με κριτήριο τη παλαιότητα τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν τα παλαιά διαμερίσματα, ηλικίας άνω των πέντε ετών με άνοδο 7,7%, έναντι 7,3% για τα νέα. Σε γεωγραφικό επίπεδο υψηλότερους ρυθμούς αύξησης σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας εμφάνισαν η Θεσσαλονίκη, οι άλλες μεγάλες πόλεις και οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας με 9,7%, 8,5% και 8,9% ενώ οι τιμές στην Αθήνα έτρεξαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 6,1%.



Πάντως η προσφορά νέων κατοικιών παραμένει περιορισμένη καθώς η οικοδομική δραστηριότητα επηρεάζεται αρνητικά από τις εκκρεμότητες στο ρυθμιστικό και πολεοδομικό πλαίσιο και από το αυξημένο κόστος κατασκευής που λειτουργεί αποτρεπτικά για τους επενδυτές.