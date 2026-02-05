Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για εξπρές μεταβιβάσεις ακινήτων

Άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων καθώς και επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών για τις μεταβιβάσεις ακινήτων φέρνουν τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, με το πακέτο να περιλαμβάνει διασύνδεση μεταξύ συμβολαιογράφων, ΤΕΕ, ΑΑΔΕ και Κτηματολογίου, κατάργηση του τοπογραφικού σε εντός σχεδίου περιοχές, κάλυψη του φόρου κληρονομιάς από το τίμημα της μεταβίβασης και «ξεμπλοκάρισμα» κατασχεμένων ακινήτων.

Ειδικότερα το νέο πλαίσιο προβλέπει τις ακόλουθες αλλαγές:

1) Λειτουργία συμβολαιογράφων ως υπηρεσία one stop shop

Αναβαθμίζεται ο ρόλος του συμβολαιογράφου µε αντίστοιχη αύξηση της αμοιβής καθώς προβλέπεται:

Διαλειτουργικότητα µε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και ΑΑΔΕ για τις περιπτώσεις απαλλαγής φόρου.

Δημιουργία ειδικού ακατάσχετου λογαριασμού, στον οποίο θα καταβάλλονται το τίμημα και όλα τα έξοδα.

Συνεπώς ο συμβολαιογράφος θα συλλέγει τα δικαιολογητικά µε διαλειτουργικότητα, θα υποβάλλει ταυτόχρονα µε το συμβόλαιο τις δηλώσεις για τον φόρο µμεταβίβασης, θα παρακρατεί και αποδίδει από το τίμημα τις οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ και θα καταβάλλει τα δικαιώματα του Κτηματολογίου.

2) Πληρωμή του φόρου κληρονομιάς κατά τη μεταβίβαση του κληρονοµιαίου ακινήτου

Ο φόρος θα μπορεί να καλύπτεται από το τίμημα της μεταβίβασης. Δηλαδή το συμβόλαιο θα μπορεί να συντάσσεται, χωρίς το πιστοποιητικό της πληρωμής του φόρου. Ο συμβολαιογράφος θα παρακρατεί το ποσό του φόρου κληρονομιάς από το τίμημα της μεταβίβασης και θα το αποδίδει στην ΑΑΔΕ, υποβάλλοντας τη δήλωση μαζί µε την υπογραφή του συμβολαίου. Σήμερα για να μεταβιβάσει κάποιος ένα ακίνητο απαιτείται να έχει ήδη πληρώσει τον φόρο κληρονομιάς . Άρα, όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν το φόρο κληρονομιάς δεν έχουν μπορούν να πουλήσουν το ακίνητό τους.

3) Μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου

Η ΑΑΔΕ θα μπορεί να απελευθερώνει οριστικά τη μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου, όταν ένα ποσοστό του τιμήματος το οποίο θα ορίσει η ΑΑΔΕ µε βάση το ποσό της οφειλής και το ποσό που εισπράττεται από τη μεταβίβαση παρακρατείται από τον συμβολαιογράφο και αποδίδεται στην ΑΑΔΕ. Το υφιστάμενο καθεστώς προβλέπει ότι η μεταβίβαση ακινήτου το οποίο έχει κατασχεθεί για οφειλές του ιδιοκτήτη μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατραπεί από την ΑΑΔΕ.

4) Καταργείται η υποχρεωτική σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων σε περιοχές εντός σχεδίου µε επικυρωμένες πράξεις εφαρμογής

Εφόσον το ακίνητο είναι σε περιοχή µε κυρωμένη και μετεγγραμμένη πράξη εφαρμογής και λειτουργεί Κτηματολόγιο, είναι περιττό να συνταχθεί τοπογραφικό διάγραμμα από ιδιώτη μηχανικό αφού το κτηματολογικό φύλλο έχει και τοπογραφικό διάγραμμα, ενώ οι όροι δόμησης και τα λοιπά κρίσιμα στοιχεία για κτίρια προκύπτουν από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς ανεξάρτητα από το αν το ακίνητο βρίσκεται στο Κτηματολόγιο, πρέπει να επισυνάπτεται τοπογραφικό και βεβαίωση μηχανικού πως το τοπογραφικό είναι συμβατό και το ακίνητο μπορεί να εγγραφεί στο κτηματολόγιο.