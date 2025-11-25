Ακίνητα: Ποιοι και πότε πρέπει να υποβάλλουν νέα δήλωση στην εφορία

Οι φορολογούμενοι που μέσα στο 2025 απέκτησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα καθώς και όσοι διαπίστωσαν λάθη, κενά η παραλείψεις στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους θα πρέπει έως τις 31 Ιανουαρίου του 2026 να επισκεφτούν τη πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και να προχωρήσουν σε ανάλογες τροποποιήσεις στο Ε9.

Οι κινήσεις αυτές είναι αναγκαίες καθώς με βάση την εικόνα των ακινήτων στο Ε9 θα εκδοθεί ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ για το 2026 που αναμένεται να αποσταλεί στους ιδιοκτήτες ακινήτων στις αρχές Μαρτίου για να αποπληρωθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Μάλιστα, δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια οι φορολογούμενοι που είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση και υπέβαλαν δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής μέσω της πλατφόρμας myProperty καθώς οι δηλώσεις Ε9 συμπληρώθηκαν και υποβλήθηκαν αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα νέο Ε9 θα πρέπει να υποβάλλουν έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 όσοι μέσα στο 2025:

Πούλησαν ή μεταβίβασαν με δωρεά ή γονική παροχή ένα ή περισσότερα ακίνητα. Απέκτησαν με αγορά, δωρεά ή γονική παροχή εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα. Κληρονόμησαν ακίνητα κατά τη διάρκεια του 2025.4. είχαν οποιανδήποτε άλλη μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους όπως μετατροπή ημιυπαίθριων χώρων σε χώρους κύριας χρήσης, νομιμοποίηση αυθαιρέτου κτίσματος που δεν είχε δηλωθεί προηγουμένως, αποπεράτωση ημιτελούς κτίσματος, η κατεδάφιση κτίσματος, η προσθήκη νέου ορόφου σε ήδη υφιστάμενο οίκημα κ.λπ.

Παράλληλα τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 θα πρέπει να υποβάλλουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι θα διαπιστώσουν λάθη, κενά και παραλείψεις σε κωδικούς του Ε9 που σε πολλές περιπτώσεις «φουσκώνουν» τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ όπως όροφος, παλαιότητα, εμπράγματα δικαιώματα, ποσοστά συνιδιοκτησίας, κενά ακίνητα και κτίσματα σε αγροτεμάχια.

Τα βήματα στο Ε9

Για διορθώσεις, προσθήκες και διαγραφές στο Ε9 θα πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα βήματα:

- Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλετε Ε9 και τη δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.

- Μπορείτε να εισαγάγετε/μεταβάλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).

- Εάν εισαγάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.).

- Κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου.

- Εάν μεταβάλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.

- Συμπληρώστε τον αριθμό παροχής ρεύματος.

- Για εισαγωγή/μεταβολή/διαγραφή ακινήτου συμπληρώστε τα πεδία που αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει κ.λπ.

- Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύεται προσωρινά.

- Ελέγξτε πώς έχει διαμορφωθεί η περιουσιακή κατάστασης και επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9.