Τράπεζα της Ελλάδος: Ανεβάζουν «στροφές» οι τιμές στα διαμερίσματα – Άλμα 7,7% στο γ’ τρίμηνο 2025

Χωρίς φρένο συνεχίζει να κινείται η αγορά ακινήτων, με τις τιμές των διαμερισμάτων –παλαιών και νέων– να καταγράφουν νέο άλμα και να απομακρύνουν ακόμη περισσότερο το όνειρο της στέγης για ένα μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το γ’ τρίμηνο του 2025 δείχνουν ότι οι τιμές ανέβηκαν κατά 7,7% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας ότι η πίεση στο real estate παραμένει ισχυρή.

Παλαιά διαμερίσματα: ο «πρωταθλητής» των αυξήσεων

Αν κάτι ξεχωρίζει στα στοιχεία της ΤτΕ είναι ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις δεν έρχονται από τις νεόδμητες κατοικίες, αλλά από τα παλαιά διαμερίσματα.

+8,5% στα παλαιά (άνω των 5 ετών)

+6,6% στα νέα (έως 5 ετών)

Για το 2024, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία:

Τα νέα διαμερίσματα είχαν μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 10,2% (από 12,9% το 2023).

Τα παλαιά ανέβηκαν κατά 8,3% (από 14,5% το 2023).

Η τάση δείχνει ξεκάθαρα ότι η ζήτηση σε παλαιότερες κατασκευές παραμένει έντονη, πιθανότατα λόγω περιορισμένων αποθεμάτων νέων κατοικιών αλλά και υψηλότερου κόστους κατασκευής.

Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Η ψαλίδα ανοίγει

Η γεωγραφική εικόνα παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον:

Αθήνα: +6,6%

Θεσσαλονίκη: +9,6%

Άλλες μεγάλες πόλεις: +8,9%

Λοιπές περιοχές: +8,5%

Το 2024 η άνοδος ήταν:

Αθήνα: +8,5%

Θεσσαλονίκη: +11,7%

Άλλες μεγάλες πόλεις: +7,5%

Λοιπές περιοχές: +10,9%

Η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να «τρέχει» ταχύτερα από την πρωτεύουσα, ενώ και οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας διατηρούν ισχυρή δυναμική, αποτυπώνοντας μια γενικευμένη άνοδο σε όλο το φάσμα της αγοράς.

Η μεγάλη εικόνα

Ο συνολικός ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών το γ’ τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στο 7,7%.

Το 2024, οι τιμές είχαν ανέβει κατά 9,1%, έναντι του εκρηκτικού 13,9% του 2023.

Στις αστικές περιοχές, η μέση αύξηση για το 2024 ήταν 8,7%, ενώ το 2025 συνεχίζεται η ανοδική πορεία.

Το συμπέρασμα

Η αγορά ακινήτων δείχνει να βρίσκεται σε νέα φάση «υψηλών πτήσεων», με τις τιμές να συνεχίζουν την ανοδική τροχιά τους, παρά την κόπωση της οικονομίας και τα υψηλά επιτόκια. Για χιλιάδες νοικοκυριά, η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία γίνεται όλο και πιο δύσκολη, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος επιβεβαιώνει ότι το ράλι στις τιμές δεν λέει να κοπάσει.