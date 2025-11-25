Απογραφή ανελκυστήρων: «Παράθυρο» για παράταση - Ο απόλυτος οδηγός για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Η απογραφή των ανελκυστήρων όλης της χώρας βρίσκεται σε οριακό σημείο – και όχι λόγω της τεχνικής δυσκολίας της διαδικασίας, αλλά εξαιτίας της απροθυμίας συντηρητών και του φόβου των ιδιοκτητών. Με τη διορία να εκπνέει στο τέλος της εβδομάδας, η συμμετοχή παραμένει καθηλωμένη: λιγότεροι από 200.000 ανελκυστήρες έχουν δηλωθεί, την ώρα που το πραγματικό πλήθος στη χώρα υπολογίζεται μεταξύ 750.000 και 900.000.

Το υπουργείο Ανάπτυξης καλεί τους συντηρητές να ανοίξουν τα πελατολόγιά τους και να καταχωρίσουν όλους τους ανελκυστήρες που συντηρούν, όμως η εικόνα είναι πιο περίπλοκη απ’ όσο φαίνεται. Με κάθε απογραφή, ο ανελκυστήρας αποκτά αυτόματα Μοναδικό Κωδικό Ανελκυστήρα (UUID). Χωρίς αυτόν, δεν μπορεί πλέον να συντηρηθεί νόμιμα και –αργά ή γρήγορα– θα σφραγιστεί. Με απλά λόγια, τελειώνει το «μαύρο» χρήμα στη συντήρηση και οι άτυπες εργασίες από συνεργεία που δεν δηλώνονται πουθενά.



Την ίδια στιγμή, πολλοί ιδιοκτήτες –κυρίως σε παλιές πολυκατοικίες που δυσκολεύονται ακόμη και στα κοινόχρηστα– φοβούνται να μπουν στην πλατφόρμα του υπουργείου. Θεωρούν ότι, αν δηλώσουν τον κοινόχρηστο ανελκυστήρα με τους κωδικούς του TAXISnet μπορεί να βρεθούν υπόλογοι για μελλοντικές αναβαθμίσεις ή πρόστιμα. Από το υπουργείο όμως ξεκαθαρίζουν ότι δεν προκύπτει καμία νέα ατομική ευθύνη: ό,τι ίσχυε βάσει κανονισμού πολυκατοικίας, συνεχίζει να ισχύει.

Παρότι επισήμως το υπουργείο διαμηνύει ότι δεν θα δοθεί παράταση, πληροφορίες αναφέρουν πως αν η διαδικασία αρχίσει να «τρέχει» πιο έντονα τις επόμενες ημέρες και διαφανεί ότι οι ενδιαφερόμενοι απλώς δεν προλαβαίνουν, τότε το σενάριο της ολιγοήμερης παράτασης παραμένει στο τραπέζι. Ένα σενάριο που ήδη συζητείται χαμηλόφωνα, καθώς η απόσταση από τις 200.000 δηλώσεις στις σχεδόν 900.000 που απαιτούνται μοιάζει σήμερα χαώδης.

Η αντίστροφη μέτρηση και τα ανοιχτά ερωτήματα

Καθώς η διαδικασία φτάνει στο τελικό της στάδιο, πολλά ερωτήματα παραμένουν. Oι κρίσιμες διευκρινίσεις που πρέπει να γνωρίζουν ιδιοκτήτες και διαχειριστές:

Πώς γίνεται η απογραφή;

Μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.grμε είσοδο μέσω TaxisNet και συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων.

Τι ισχύει για κτίρια με πολλούς ανελκυστήρες;

Απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή για κάθε ανελκυστήρα.

Πώς μετρώνται οι στάσεις;

Yπολογίζονται όλα τα επίπεδα στα οποία πραγματοποιεί στάση ο ανελκυστήρας.

Πώς δηλώνεται ανελκυστήρας σε μόνιμη ακινησία;

Υπάρχει ειδικό πεδίο ώστε να απογραφεί με υπεύθυνη δήλωση, εφόσον δεν κινείται για πάνω από τρεις μήνες.

Tι γίνεται σε περίπτωση λάθους;

Μετά την οριστικοποίηση δεν διορθώνεται. Γίνεται διαγραφή και εκ νέου δήλωση.

Πόσο κοστίζει ο έλεγχος;

Περίπου 150-200 ευρώ για τον πρώτο έλεγχο και 50 ευρώ για επανέλεγχο.

Τι ισχύει για κόστος συντήρησης και αναβάθμισης;

Η συντήρηση βαραίνει τους χρήστες, οι αναβαθμίσεις τους ιδιοκτήτες, σύμφωνα με τη στήλη δαπανών ανελκυστήρα.

Ποιες είναι οι κυρώσεις;

Αδήλωτος ανελκυστήρας: σφράγιση και πρόστιμο 1.000–5.000 ευρώ.

Μη έγκαιρη απογραφή:

1.000 € για κτίρια κατοικίας

2.500 € για μικτή ή επαγγελματική χρήση

5.000 € για κτίρια προσβάσιμα στο κοινό.

Υπάρχει πρόσθετη ευθύνη για όποιον τον δηλώνει;

Όχι. Η χρήση των κωδικών γίνεται μόνο για λόγους ταυτοποίησης.



Με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν και την αγορά να τελεί σε αναβρασμό, το «παράθυρο για παράταση» μοιάζει πλέον να είναι το μοναδικό ρεαλιστικό ενδεχόμενο – όχι από πολιτική πρόθεση, αλλά από την ίδια την πραγματικότητα των αριθμών.