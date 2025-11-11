Έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ για ανακαίνιση ή αλλαγή ανελκυστήρα – Τι ισχύει έως το 2026

Σημαντική φορολογική «ανάσα» μπορούν να εξασφαλίσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα προχωρήσουν σε ανακαίνιση μέσα στο 2025 ή το 2026, είτε πρόκειται για ενεργειακή ή αισθητική αναβάθμιση του διαμερίσματος, είτε για συμμετοχή στην ανακαίνιση του ανελκυστήρα της πολυκατοικίας τους.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Α 1153/2025, η έκπτωση φόρου για ανακαινίσεις επεκτείνεται έως το 2026, δίνοντας τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα να μειώσουν τον φόρο εισοδήματος έως 16.000 ευρώ, κατανεμημένα σε πέντε έτη (δηλαδή έως 3.200 ευρώ ετησίως). Η ελάφρυνση αφορά αποκλειστικά δαπάνες που εξοφλούνται ηλεκτρονικά – μέσω τραπέζης ή κάρτας – και συνοδεύονται από νόμιμα τιμολόγια εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ποιες εργασίες καλύπτονται

Το μέτρο αφορά ανακαινίσεις, αντικαταστάσεις ή αναβαθμίσεις ανελκυστήρων που πραγματοποιούνται εντός του 2025 και 2026. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν:

Αντικατάσταση μηχανισμών, πινάκων, θυρών, φρέατος ή θαλάμου.

Εργασίες συμμόρφωσης με νέες προδιαγραφές ασφάλειας.

Το 25% του τιμολογίου μπορεί να αφορά υλικά και εξοπλισμό, ενώ το υπόλοιπο 75% σχετίζεται με την εργασία.

Ποιοι ωφελούνται περισσότερο

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ το μέτρο έχει ουσιαστικό όφελος κυρίως για όσους πληρώνουν υψηλό φόρο εισοδήματος, αφού η έκπτωση λειτουργεί ως μείωση φόρου και όχι ως επιστροφή. Δηλαδή, συμφέρει φορολογουμένους με μεσαία ή υψηλά εισοδήματα, που έχουν φορολογική επιβάρυνση ικανή να απορροφήσει τη μείωση.

Σε πολυκατοικίες, ο διαχειριστής μπορεί να συγκεντρώνει τα τιμολόγια και τις ηλεκτρονικές αποδείξεις και να εκδίδει βεβαίωση κατανομής των ποσών ανά ιδιοκτήτη, βάσει των χιλιοστών συνιδιοκτησίας. Έτσι, κάθε ιδιοκτήτης δηλώνει στο έντυπο Ε1 το ποσό που του αναλογεί και το όφελος κατανέμεται ισόποσα σε πέντε χρόνια, μειώνοντας κάθε φορά τον τελικό φόρο εισοδήματος.

Υποχρεωτική απογραφή ανελκυστήρων έως 30 Νοεμβρίου 2025

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ενεργοποιήσει την υποχρεωτική απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο Εθνικό Μητρώο Ανελκυστήρων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr. Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2025 και αφορά όλους τους ανελκυστήρες – από πολυκατοικίες κατοικιών έως εμπορικά και δημόσια κτίρια.



Κάθε ανελκυστήρας οφείλει να διαθέτει μοναδικό αριθμό μητρώου, όπως προβλέπει η ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008. Εάν δεν έχει καταχωρηθεί, θεωρείται παράνομος και δεν επιτρέπεται να λειτουργεί.

Πρόστιμα και διακοπή ρεύματος για όσους αμελήσουν

Η μη συμμόρφωση δεν συνεπάγεται μόνο πρόστιμα, αλλά και πιθανή διακοπή ηλεκτροδότησης:

ο ΔΕΔΔΗΕ θα μπορεί να κόβει το ρεύμα σε ανελκυστήρες που δεν είναι δηλωμένοι, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης.

Τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:

1.000 ευρώ για πολυκατοικίες κατοικιών

2.500 ευρώ για μικτά κτήρια

5.000 ευρώ για δημόσια κτίρια και εμπορικά κέντρα

Σε περίπτωση ατυχήματος σε μη δηλωμένο ανελκυστήρα, η ευθύνη βαραίνει εξ ολοκλήρου τον διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη.

Ανήσυχη εικόνα – μόλις 1 στους 10 ανελκυστήρες έχει δηλωθεί

Παρά την υποχρέωση, η πρόοδος της απογραφής είναι απογοητευτική. Mέχρι τα μέσα Οκτωβρίου 2025, είχαν δηλωθεί μόλις 80.000 ανελκυστήρες από τους περίπου 900.000 που λειτουργούν στη χώρα, δηλαδή λιγότερο από 10%.



Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση πέραν της προθεσμίας του Νοεμβρίου 2025, στέλνοντας μήνυμα σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές:

ο χρόνος τελειώνει και η συμμόρφωση δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά υποχρέωση.