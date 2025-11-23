Τελευταίο «καμπανάκι»: Λήγει η προθεσμία για χιλιάδες ανελκυστήρες, βήμα-βήμα η απογραφή στο μητρώο

Μπαίνει στην τελική ευθεία η υποχρεωτική απογραφή όλων των ασανσέρ στο νέο Εθνικό Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων, καθώς η προθεσμία της 30ής Νοεμβρίου 2025 πλησιάζει. Η κυβερνητική πλατφόρμα στο gov.gr, που άνοιξε μέσα στο καλοκαίρι του 2025, συγκεντρώνει σταδιακά όλα τα στοιχεία των ανελκυστήρων που λειτουργούν – ή παραμένουν αδρανείς – σε ολόκληρη τη χώρα.

Πρόκειται για ένα πλήρες εθνικό μητρώο, στο οποίο καταγράφονται όλοι οι ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως ηλικίας, χρήσης ή κατάστασης λειτουργίας. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας αξιόπιστης βάσης δεδομένων, ώστε η Πολιτεία να γνωρίζει με ακρίβεια πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν, πού βρίσκονται και σε ποια κατάσταση λειτουργούν, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια, ο έλεγχος και ο σχεδιασμός τεχνικών παρεμβάσεων.



Το νομικό πλαίσιο στηρίζεται στο άρθρο 52 του ν. 4961/2022, το οποίο τροποποιεί τον ν. 3982/2011 και προβλέπει τη δημιουργία του «Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων». Η οριστική διάρθρωση και λειτουργία του αποτυπώνεται στην ΚΥΑ 59210/28-07-2025 (ΦΕΚ Β’ 4123).

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Καταχωρίστε ηλεκτρονικά τον ανελκυστήρα σας στο Εθνικό Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων εάν είστε ο ιδιοκτήτης του ή ο διαχειριστής του ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους. Μπορούν να οριστούν και οι υπεύθυνοι συντηρητές ή οι εγκαταστάτες των ανελκυστήρων για την καταχώριση των ανελκυστήρων.



Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια και είναι υποχρεωτική.

Θα χρειαστεί να καταχωρίσετε:

τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet ή τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης (για δημοσίους υπαλλήλους)

τα στοιχεία ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή νόμιμου εκπροσώπου

τα στοιχεία ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή νόμιμου εκπροσώπου τη διεύθυνση και γεωγραφική θέση του ανελκυστήρα

τον αριθμό στάσεων και έτος εγκατάστασης

τα στοιχεία υπεύθυνου συντηρητή

προαιρετικά τυχόν προυπάρχουσες πιστοποιήσεις, την ύπαρξη ή μη δήλωσης συμμόρφωσης (σήμανση CE), εκκρεμότητες τεχνικής αναβάθμισης

Πρέπει να τονιστεί ότι όπως είχε γράψει το flash.gr, το σύνηθες λάθος που κάνουν συχνά όσοι μπαίνουν στην πλατφόρμα για να καταχωρίσουν το ασανσέρ της οικίας τους, αφορά στο πεδίο με τον αριθμό στάσεων ανελκυστήρα. Σε αυτό το σημείο, πολλοί ιδιοκτήτες ή διαχειριστές καταχωρούν τον αριθμό των ορόφων που έχει ένα ακίνητο ή μια πολυκατοικία με ασανσέρ. Όμως, το σωστό είναι να υπολογίζει κανείς τόσο το ισόγειο όσο και τα υπόγεια που τυχόν διαθέτει ένα ακίνητο. Για παράδειγμα, σε μια πολυκατοικία των τεσσάρων ορόφων με ένα υπόγειο, το σωστό είναι να δηλωθεί ο αριθμός 6 και όχι ο αριθμός 4.

Ποιοι έχουν υποχρέωση δήλωσης

Υπόχρεοι προς απογραφή είναι οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των κτιρίων, ενώ μπορούν να υποβάλουν την δήλωση και συντηρητές ή εγκαταστάτες ανελκυστήρων, εφόσον έχουν εξουσιοδότηση. Η διαδικασία είναι δωρεάν και, όπως διευκρινίζεται, δεν απαιτείται τεχνική μελέτη ή πιστοποιητικό κατά την αρχική απογραφή.



Μετά την καταχώριση, για κάθε ανελκυστήρα δημιουργείται μοναδικός κωδικός αναγνώρισης (UUID), ο οποίος θα συνοδεύει στο εξής όλα τα στοιχεία και τους ελέγχους του.



Σημαντικό είναι ότι η νέα απογραφή δεν αντικαθιστά τις παλαιότερες δηλώσεις προς δήμους και υπηρεσίες. Αποτελεί ξεχωριστή, επιπλέον υποχρέωση.

Πρόστιμα για μη συμμόρφωση

Όσοι δεν ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι την καταληκτική ημερομηνία αντιμετωπίζουν σημαντικά πρόστιμα, ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου. Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως μπορεί να κυμαίνονται από 1.000 ευρώ για κτίρια αποκλειστικής κατοικίας μέχρι και 5.000 ευρώ (ή και περισσότερο) για δημόσια κτίρια ή κτίρια εμπορικής/κοινόχρηστης χρήσης.

Σε ειδικές περιπτώσεις, προβλέπεται ακόμη και σφράγιση του ανελκυστήρα έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η απογραφή.

Χιλιάδες ανελκυστήρες εκτός συστήματος

Παρά την κινητοποίηση των φορέων και των επαγγελματιών του κλάδου, εκτιμάται ότι χιλιάδες ανελκυστήρες παραμένουν ακόμη εκτός μητρώου, γεγονός που δημιουργεί πίεση ενόψει της λήξης της προθεσμίας. Η Πολιτεία θεωρεί ότι το έργο θα αποτελέσει κρίσιμο εργαλείο για τον προγραμματισμό μελλοντικών ελέγχων και αναβαθμίσεων ασφαλείας.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις οδηγίες χρήσης του μητρώου ανελκυστήρων: