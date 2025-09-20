Μητρώο Ανελκυστήρων: Το λάθος που κάνουν συχνά ιδιοκτήτες ακινήτων και διαχειριστές πολυκατοικιών

Το Εθνικό Μητρώο Ανελκυστήρων είναι η (τελευταία, όπως έχουν διαμηνύσει από το Υπουργείο Ανάπτυξης) ευκαιρία των ιδιοκτητών ακινήτων και των διαχειριστών πολυκατοικιών για να δηλώσουν τα ασανσέρ με μια απλή και εύκολη διαδικασία.

Η ηλεκτρονική απογραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους ανελκυστήρες -ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστοποίησης ή τεχνικής κατάστασης- ακόμα και αν είναι απενεργοποιημένοι ή και αν έχουν καταχωρηθεί στο παρελθόν σε άλλα μητρώα.

Η σχετική πλατφόρμα elevator.mindev.gov.gr άνοιξε την 1η Αυγούστου και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, όταν και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τους ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή εξουσιοδοτημένους συντηρητές και εγκαταστάτες η απογραφή των ανελκυστήρων.

Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με κωδικούς Taxisnet (ή με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης για τους υπεύθυνους λειτουργίας ενός δημόσιου κτιρίου) και απαιτεί:

Διεύθυνση και τοποθεσία εγκατάστασης – KAEK Ακινήτου (θα γίνεται αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων μέσω διαλειτουργικότητας ή χειροκίνητη εισαγωγή όπου δεν υπάρχει ΚΑΕΚ).

Αριθμός ανελκυστήρων στην οικοδομή.

Έτος τοποθέτησης ανελκυστήρα.

Αριθμός στάσεων ανελκυστήρα.

Αν έχει σήμανση CE.

Αν υπάρχει ενεργή ή παλαιότερη πιστοποίηση και η χρονική στιγμή αυτής.

Στοιχεία Ιδιοκτήτη-Διαχειριστή/στοιχεία συντηρητή-εγκαταστάτη (τα οποία θα προκύπτουν από τη διαδικασία ταυτοποίησης).

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε ανελκυστήρας αποκτά Μοναδικό Κωδικό Αναγνώρισης (UUID), ο οποίος θα τον συνοδεύει σε κάθε μεταγενέστερη διαδικασία συντήρησης, ελέγχου, ασφάλισης ή μεταβίβασης ακινήτου.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν στο flash.gr πιστοποιημένοι εγκαταστάτες και συντηρητές ανελκυστήρων, το λάθος που κάνουν συχνά όσοι μπαίνουν στην πλατφόρμα για να καταχωρίσουν το ασανσέρ της οικίας τους αφορά στο πεδίο με τον αριθμό στάσεων ανελκυστήρα. Σε αυτό το σημείο, πολλοί ιδιοκτήτες ή διαχειριστές καταχωρούν τον αριθμό των ορόφων που έχει ένα ακίνητο ή μια πολυκατοικία με ασανσέρ.



Όμως, το σωστό είναι να υπολογίζει κανείς και το ισόγειο αλλά και τα υπόγεια που τυχόν διαθέτει ένα ακίνητο. Για παράδειγμα, σε μια πολυκατοικία των τεσσάρων ορόφων με ένα υπόγειο, το σωστό είναι να δηλωθεί ο αριθμός 6 και όχι ο αριθμός 4.



Οι διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα έως και 10.000 ευρώ ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου) που προβλέπονταν από την ΚΥΑ 28425/2008, για μη καταχώριση παύουν να ισχύουν, προκειμένου να διευκολυνθεί η καθολική συμμετοχή.