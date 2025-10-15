Πιστοποίηση ασανσέρ: Τα κρυφά κόστη και οι ευθύνες που προκαλούν καβγάδες στις πολυκατοικίες

Η νέα υποχρέωση πιστοποίησης όλων των ανελκυστήρων που μεταφέρουν άτομα σε όλη τη χώρα έχει ήδη ανοίξει κύκλο έντονων συζητήσεων – και συγκρούσεων – σε πολυκατοικίες, μεταξύ συνιδιοκτητών και ενοικιαστών. Ο λόγος; Η σύγχυση για το ποιος τελικά πληρώνει τα έξοδα και ποιος φέρει την ευθύνη αν κάτι δεν πάει καλά.

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η δήλωση όλων των ανελκυστήρων στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων, την επίσημη πλατφόρμα του υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία άνοιξε στις 31 Ιουλίου και θα παραμείνει ενεργή μέχρι 30 Νοεμβρίου 2025.

Μέχρι τότε, ο διαχειριστής, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός συντήρησης ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κάθε κτιρίου οφείλει να καταχωρίσει τα στοιχεία του ανελκυστήρα που έχει υπό την ευθύνη του.

Το επόμενο βήμα, αμέσως μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας, θα είναι η υποχρεωτική πιστοποίηση των ανελκυστήρων, μια διαδικασία που θα πρέπει να ολοκληρωθεί σταδιακά από το 2026, διαφορετικά προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα αλλά και σοβαροί κίνδυνοι ασφάλειας από φθορές ή ελλείψεις στους μηχανισμούς.

Τι είναι η πιστοποίηση και γιατί θεωρείται κρίσιμη

Η πιστοποίηση λειτουργεί ως «διαβατήριο ασφάλειας» για κάθε ανελκυστήρα: βεβαιώνει ότι πληροί όλες τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία.

Διενεργείται από επίσημους φορείς επιθεώρησης (υπάρχουν 17 σε όλη την Ελλάδα) και περιλαμβάνει αναλυτικό έλεγχο του μηχανισμού, των συστημάτων ασφαλείας και της γενικής κατάστασης του εξοπλισμού.



Αν εντοπιστούν ελλείψεις, συντάσσεται τεχνική έκθεση με τις απαιτούμενες εργασίες αναβάθμισης.

Στη συνέχεια, οι ιδιοκτήτες του ακινήτου αναλαμβάνουν να ζητήσουν προσφορές, να επιλέξουν συνεργείο, να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις και να καλέσουν εκ νέου τον φορέα για τελική επιθεώρηση και πιστοποίηση.

Ποιος πληρώνει τι: Οι ιδιοκτήτες, οι ενοικιαστές και η «γκρίζα ζώνη» των εξόδων

Το κόστος της πιστοποίησης κυμαίνεται περίπου από 180 έως 300 ευρώ, ποσό που καταβάλλεται αποκλειστικά από τους ιδιοκτήτες του κτηρίου.

Σε αυτό προστίθεται το κόστος των αναγκαίων αναβαθμίσεων, που μπορεί να ξεκινά από 700 ευρώ και να φτάνει – ανάλογα με την παλαιότητα και την κατάσταση του ασανσέρ – έως και 5.000 ευρώ.

Ο επιμερισμός του κόστους γίνεται βάσει του καταστατικού της πολυκατοικίας ή, ελλείψει αυτού, κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των συνιδιοκτητών με βάση τα ποσοστά συνιδιοκτησίας.

Αντίθετα, οι ενοικιαστές συμμετέχουν μόνο στα πάγια έξοδα συντήρησης – δηλαδή στις μηνιαίες ή περιοδικές υπηρεσίες του τεχνικού – και στα μικροαναλώσιμα (π.χ. μπαταρίες, κουμπιά, λάμπες).

Αν όμως απαιτούνται ουσιαστικές εργασίες αναβάθμισης – όπως αλλαγή πίνακα, μηχανισμού ή θυρών – το κόστος βαραίνει εξ ολοκλήρου τους ιδιοκτήτες, καθώς πρόκειται για επένδυση που αυξάνει την αξία του ακινήτου και όχι για δαπάνη συντήρησης.

Τι ισχύει για τη δήλωση στο Μητρώο

Η υποβολή δήλωσης στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για τους πολίτες. Ωστόσο, η μη έγκαιρη δήλωση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη συνέχεια, καθώς χωρίς εγγραφή στο Μητρώο δεν είναι εφικτή η πιστοποίηση.

Με λίγα λόγια, το «ραντεβού» με την πιστοποίηση των ασανσέρ δεν μπορεί να αναβληθεί για πολύ. Οι ιδιοκτήτες καλούνται να προνοήσουν και να οργανωθούν εγκαίρως, διαφορετικά από το 2026 θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα, γραφειοκρατία και αυξημένα κόστη.