Κανείς δεν θέλει να κλειστεί στο ασανσέρ - Ούτε ο... «elevator» Θανάσης Αντετοκούνμπο

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έστειλε το δικό του μήνυμα στο πλαίσιο της καμπάνιας του Υπουργείου Ανάπτυξης για την απογραφή των ανελκυστήρων στο Εθνικό Μητρώο Ανελκυστήρων, με την προθεσμία της να λήγει στις 30 Νοεμβρίου.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου, υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov ενώ παράλληλα, πρόκειται για μία διαδικασία που θα πάρει δύο λεπτά και είναι δωρεάν.

Όπως λέει και ο Θανάσης, η διαδικασία είναι «θέμα ζωής και ασφάλειας και… δεν θέλω να χάσω την προπόνηση».

Όσα χρειάζονται για τη δήλωση

Η απογραφή γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Μητρώου, με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet.

Ο χρήστης καλείται να δηλώσει:

Έτος εγκατάστασης Αριθμό στάσεων Κατάσταση λειτουργίας (ενεργός, ανενεργός) Εάν υπάρχει πιστοποίηση Εάν είναι δηλωμένος σε αρχείο δήμου Αριθμό ΚΑΕΚ του ακινήτου

Ακόμη και σε περίπτωση έλλειψης κάποιων στοιχείων, η καταγραφή μπορεί να προχωρήσει με δηλώσεις «αγνώστου» ή «προσωρινά μη διαθέσιμων» δεδομένων.

Σε περίπτωση διπλοεγγραφών, η διασταύρωση θα γίνεται μέσω ΚΑΕΚ.