Δεν απογράφεις τον ανελκυστήρα; Έρχεται διακοπή ρεύματος και πρόστιμο έως 5.000€

Η κυβέρνηση έχει ανάψει το «πράσινο φως» για τη μεγάλη απογραφή ανελκυστήρων σε όλη τη χώρα. Η διαδικασία είναι υποχρεωτική, γίνεται ηλεκτρονικά και πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025. Όσοι αδιαφορήσουν, κινδυνεύουν όχι μόνο με τσουχτερά πρόστιμα έως 5.000 ευρώ, αλλά και με διακοπή ηλεκτροδότησης του ανελκυστήρα από τον ΔΕΔΔΗΕ

Το νομικό πλαίσιο

Η υποχρέωση απογραφής προβλέπεται από την ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 και τις τροποποιήσεις της.

Κάθε ανελκυστήρας πρέπει να είναι καταχωρισμένος στο Εθνικό Μητρώο Ανελκυστήρων και να διαθέτει μοναδικό αριθμό μητρώου. Χωρίς αυτόν, ο ανελκυστήρας θεωρείται παράνομος και δεν επιτρέπεται να λειτουργεί.

Πρόστιμα και διακοπή ρεύματος

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι:

1.000 ευρώ για πολυκατοικίες κατοικιών

2.500 ευρώ για μικτά κτίρια (κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι)

5.000 ευρώ για δημόσια κτίρια και εμπορικά κέντρα

Παράλληλα, ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει τη δυνατότητα να διακόπτει την ηλεκτροδότηση σε ανελκυστήρες που δεν έχουν απογραφεί, μέχρι να καταχωρηθούν στο σύστημα.

Και το χειρότερο; Σε περίπτωση ατυχήματος, η ευθύνη μετακυλίεται απευθείας στον διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Πόσοι έχουν κάνει απογραφή μέχρι τώρα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου 2025 έχουν απογραφεί περίπου 80.000 ανελκυστήρες, δηλαδή μόλις το 10% των περίπου 900.000 εγκαταστάσεων που εκτιμάται ότι λειτουργούν στη χώρα.

Η πρόοδος χαρακτηρίζεται «ανησυχητικά χαμηλή» και το Υπουργείο προειδοποιεί ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση.

Η διαδικασία βήμα-βήμα

Η απογραφή γίνεται ηλεκτρονικά και δωρεάν, με τους εξής απλούς τρόπους:

Είσοδος στην πλατφόρμα elevator.mindev.gov.gr με κωδικούς Taxisnet.

Εντοπισμός του ακινήτου μέσω του ΚΑΕΚ ή άλλων στοιχείων.

Καταχώριση στοιχείων για τον ανελκυστήρα (έτος εγκατάστασης, αριθμός στάσεων, συντηρητής κ.ά.).

Επισύναψη δικαιολογητικών: άδεια εγκατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση, σχέδια, πιστοποιητικά ελέγχου, υπεύθυνη δήλωση συντηρητή.

Υποβολή και έκδοση αριθμού μητρώου – το «διαβατήριο» του ανελκυστήρα που πρέπει να αναρτάται μέσα στον θάλαμο.

Η διαδικασία μπορεί να γίνει είτε από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή, είτε από τον υπεύθυνο συντηρητή.

Οι κίνδυνοι της αμέλειας

Αν ο ανελκυστήρας δεν έχει απογραφεί:

Δεν επιτρέπεται νόμιμα να λειτουργεί.

Δεν μπορεί να συντηρηθεί από πιστοποιημένο τεχνικό.

Δεν καλύπτεται ασφαλιστικά σε περίπτωση ατυχήματος.

Μπορεί να κοπεί το ρεύμα από τον ΔΕΔΔΗΕ χωρίς προειδοποίηση.

Το συμπέρασμα

Η απογραφή ανελκυστήρα δεν είναι πολυτέλεια – είναι υποχρέωση και προστασία.

Όσο κι αν φαίνεται τυπική διαδικασία, είναι αυτή που εξασφαλίζει ότι το ασανσέρ που χρησιμοποιείς κάθε μέρα είναι νόμιμο, ελεγμένο και ασφαλές.

Η προθεσμία λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2025. Με διακοπή ρεύματος και πρόστιμα έως 5.000 ευρώ, το «θα το κάνουμε αργότερα» απλώς δεν παίζει.