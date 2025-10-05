Ανελκυστήρες: Δήλωση vs Πιστοποίηση –Δύο διαφορετικές υποχρεώσεις που πρέπει να γνωρίζουν οι ένοικοι

Η ώρα μηδέν για τη δήλωση των ανελκυστήρων στο Μητρώο Απογραφής του υπουργείου Ανάπτυξης πλησιάζει. Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025, όλοι οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτιρίων οφείλουν να καταχωρίσουν τα στοιχεία των ασανσέρ τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (elevator.mindev.gov.gr). Όσοι αμελήσουν, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα.

Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, θα ακολουθήσει το στάδιο της πιστοποίησης, το οποίο θα γίνει τμηματικά, με προθεσμίες που θα ανακοινωθούν μετά το τέλος Νοεμβρίου.

Τι μπερδεύει τους ιδιοκτήτες και ποια προθεσμία «καίει»

Η αγορά ήδη καταγράφει σύγχυση. Πολλοί πολίτες μπερδεύουν την δήλωση στο Μητρώο με την πιστοποίηση. Πρόκειται για δύο ξεχωριστές διαδικασίες, υποχρεωτικές και οι δύο, αλλά με διαφορετικό χρονοδιάγραμμα.

Δήλωση στο Μητρώο: επείγουσα, με σαφή καταληκτική ημερομηνία (30 Νοεμβρίου 2025).

Πιστοποίηση: επόμενο στάδιο, χωρίς ακόμη επίσημες προθεσμίες.

Συνεπώς, αυτή τη στιγμή η καταχώριση στο Μητρώο είναι εκείνη που πρέπει να γίνει άμεσα.

Τι είναι η πιστοποίηση και γιατί έχει σημασία

Η πιστοποίηση δεν είναι κάτι καινούργιο. Γίνεται εδώ και χρόνια από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης (στην Ελλάδα υπάρχουν 17), οι οποίοι ελέγχουν:

συστήματα ασφαλείας,

εγκατάσταση,

έγγραφα,

συμμόρφωση με τα πρότυπα.

Αν διαπιστωθούν ελλείψεις, ο ιδιοκτήτης οφείλει να τις διορθώσει, ώστε μετά από επανέλεγχο να λάβει το πολυπόθητο πιστοποιητικό.

Χιλιάδες ασανσέρ στη χώρα παραμένουν χωρίς πιστοποίηση. Για αυτό, μετά τις 30 Νοεμβρίου, το υπουργείο θα ενεργοποιήσει πιο αυστηρό πλαίσιο, με σταδιακές προθεσμίες.

Ποιος κινδυνεύει σήμερα;

Σε αυτή τη φάση, δεν επιβάλλονται πρόστιμα για την έλλειψη πιστοποίησης. Ωστόσο, υπάρχει ένας σημαντικός κίνδυνος:

Σε περίπτωση ατυχήματος, ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής που δεν έχει πιστοποιήσει το ασανσέρ ή έχει αφήσει το πιστοποιητικό να λήξει, θεωρείται υπόλογος. Και το σενάριο μπορεί να γίνει ακόμη πιο σοβαρό αν θιγεί η σωματική ακεραιότητα των χρηστών.

Οι λεπτομέρειες – Τι προβλέπει ο νόμος

Όλοι οι ανελκυστήρες, ιδιωτικοί και δημόσιοι (κατοικίες, επαγγελματικά κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, υπηρεσίες), πρέπει να δηλωθούν στο Μητρώο.

Όσοι εγκαταστάθηκαν μετά την 1η Ιουλίου 1999 πρέπει να φέρουν σήμανση CE και πιστοποίηση πριν τεθούν σε λειτουργία.

Οι παλαιότεροι οφείλουν να εκσυγχρονιστούν και να αποκτήσουν πιστοποιητικό.

Σε περιπτώσεις ανακαίνισης ή αλλαγής χρήσης κτιρίου απαιτείται νέος έλεγχος.

Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ποικίλλει:

Σε πολυκατοικίες με έως 6 στάσεις: κάθε 6 χρόνια.

Σε πολυκατοικίες με περισσότερες στάσεις: κάθε 5 χρόνια.

Σε επαγγελματικά κτίρια: μικρότερα διαστήματα.

Σε δημόσια κτίρια (νοσοκομεία, θέατρα, μεγάλα ξενοδοχεία): κάθε χρόνο.

Συμπέρασμα: Όσοι δεν δηλώσουν τον ανελκυστήρα τους στο Μητρώο μέχρι 30 Νοεμβρίου, θα χρεωθούν πρόστιμα. Η πιστοποίηση είναι το επόμενο βήμα – και αργά ή γρήγορα, κανείς δεν θα γλιτώσει.