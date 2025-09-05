Απογραφή ανελκυστήρων: Προσοχή στους απατεώνες που ζητούν χρήματα - Τι καταγγέλλει η Ομοσπονδία

Επιτήδειοι καραδοκούν στην απογραφή των ανελκυστήρων, επιχειρώντας να βάλουν «χέρι» στις τσέπες των πολιτών. Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία μέσω gov.gr είναι απολύτως δωρεάν, καταγγελίες δείχνουν ότι κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την άγνοια του κόσμου και να χρεώσουν παράνομα υπηρεσίες που δεν κοστίζουν ούτε ένα ευρώ.

Από τις 31 Ιουλίου 2025 ξεκίνησε μέσω gov.gr η διαδικασία απογραφής ανελκυστήρων. Ωστόσο, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, δεν λείπουν οι καταγγελίες για επιτήδειους που επιχειρούν να χρεώσουν τους πολίτες για μια διαδικασία που είναι εντελώς δωρεάν.

Τι καταγγέλλεται

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι κάποιοι καιροσκόποι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη νομοθετική πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, με στόχο την εξυγίανση και οργάνωση του κλάδου.

Όπως τονίζεται, πρόκειται για καθαρή προσπάθεια κερδοσκοπίας εις βάρος των πολιτών.

Δωρεάν με 10 απλά βήματα

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η απογραφή γίνεται χωρίς κόστος, με απλές οδηγίες σε 10 βήματα ώστε κάθε πολίτης να ολοκληρώσει τη διαδικασία εύκολα και γρήγορα.

«Θα αντιδράσουμε δυναμικά»

«Δεν θα επιτρέψουμε φαινόμενα εκμετάλλευσης και διαπλοκής. Θα καταγγείλουμε σε κάθε δημόσια αρχή όσους προσπαθήσουν να αποκομίσουν παράνομο όφελος», σημειώνει με έμφαση η Ομοσπονδία, διαβεβαιώνοντας ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να προστατεύσει το κοινωνικό σύνολο.