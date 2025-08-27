«Εμφύλιος» στις πολυκατοικίες: Τα κοινόχρηστα «φουσκώνουν» λόγω απογραφής ανελκυστήρων

Σε νέα… δοκιμασία μπαίνουν οι πολυκατοικίες της χώρας, καθώς ενεργοποιείται , μετά από καθυστέρηση 20 ετών, το Μητρώο Ανελκυστήρων. Η ΕΕ το είχε προβλέψει ήδη από τη δεκαετία του 2010, όμως η Ελλάδα προχωρά τώρα στην υποχρεωτική απογραφή όλων των ασανσέρ, ανεξαρτήτως ηλικίας ή κατάστασης.

500.000 ασανσέρ στο μικροσκόπιο

Οι εκτιμήσεις μιλούν για περίπου 500.000 ανελκυστήρες σε ιδιωτικά κτίρια. Η διαδικασία απαιτεί τεράστιους πόρους και σε πολλές περιπτώσεις εκτεταμένες εργασίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε κόστος.

Από μερικές εκατοντάδες μέχρι χιλιάδες ευρώ

Οι δαπάνες ξεκινούν από λίγες εκατοντάδες ευρώ για έναν σύγχρονο ανελκυστήρα και φτάνουν σε αρκετές χιλιάδες για παλιές υποδομές που χρειάζονται εκτενή αναβάθμιση.

Και αν η συντήρηση βαραίνει τους ενοίκους, οι μεγάλες ανανεώσεις και η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία αποτελούν ευθύνη των ιδιοκτητών.

«Εμφύλιοι» στις πολυκατοικίες

Η ασαφής νομοθεσία έχει φέρει εντάσεις. Σε πολλές πολυκατοικίες καταγράφονται διχογνωμίες για το ποιος πληρώνει. Άλλο η μηνιαία συντήρηση, που επιβαρύνει τους ενοίκους, κι άλλο οι εργασίες πιστοποίησης και αναβάθμισης, που σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ ανήκουν καθαρά στους ιδιοκτήτες.

Η Ομοσπονδία μάλιστα μιλά για «τελευταία ευκαιρία» των ιδιοκτητών να δηλώσουν τον ανελκυστήρα τους με απλή διαδικασία.

Υποχρεωτική απογραφή μέχρι 30 Νοεμβρίου 2025

Η απογραφή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω TAXISnet (ή με κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης για δημόσια κτίρια) και απαιτεί στοιχεία ιδιοκτήτη, διεύθυνση κτιρίου, έτος εγκατάστασης, στάσεις και υπεύθυνο συντηρητή.

Με την ολοκλήρωση, κάθε ανελκυστήρας αποκτά έναν Μοναδικό Κωδικό Αναγνώρισης (UUID), που θα τον συνοδεύει σε κάθε μελλοντική διαδικασία ελέγχου, ασφάλισης ή μεταβίβασης.

Τι περιλαμβάνει η διαδικασία

Η πιστοποίηση περιλαμβάνει:

επιτόπιο έλεγχο,

καταγραφή απαιτούμενων παρεμβάσεων,

επανέλεγχο μετά τις εργασίες,

τελική καταχώριση στο μητρώο.

Ο συντηρητής είναι υπεύθυνος να ενημερώνει τους ιδιοκτήτες για τις απαραίτητες αλλαγές (φρένα, κινητήρας, καμπίνα κ.λπ.) και να διασφαλίζει ότι τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.