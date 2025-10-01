Ασανσέρ: Παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού - Καταγγελίες για «καπέλα» και πιέσεις σε ιδιοκτήτες

Αναστάτωση στον κλάδο των ανελκυστήρων προκαλούν καταγγελίες για υπέρογκες χρεώσεις και εναρμονισμένες πρακτικές από εταιρείες συντήρησης και αναβάθμισης.

Από τον Αύγουστο του 2025, όλα τα ασανσέρ στη χώρα πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά στο νέο ηλεκτρονικό Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων, με προθεσμία τεσσάρων μηνών. Η διαδικασία γίνεται από τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη, ωστόσο οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, υπάρχουν ενδείξεις για φαινόμενα αθέμιτων πρακτικών, με «φουσκωμένες» τιμές, συντονισμένες προσφορές και πιέσεις σε ιδιοκτήτες ακινήτων να αποδεχθούν όρους με την απειλή προστίμων.



Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων δηλώνει πως θα κινηθεί δυναμικά κατά «καιροσκόπων και επιτήδειων» που κερδοσκοπούν εις βάρος των πολιτών.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού υπενθυμίζει ότι:

Κάθε εταιρεία οφείλει να χαράσσει τη δική της εμπορική πολιτική.

Ο συντονισμός στις τιμές ή η τεχνητή αύξησή τους αποτελεί σοβαρή παράβαση του νόμου.

Οι παραβάτες κινδυνεύουν με τσουχτερά πρόστιμα, ποινικές κυρώσεις και – σε περίπτωση υποτροπής – διπλασιασμό των προστίμων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο χώρος των ανελκυστήρων απασχολεί τις αρχές. Ήδη με τις αποφάσεις ΕΑ 750/2021 και 758/2021 είχαν επιβληθεί κυρώσεις για έμμεσο καθορισμό τιμών και περιορισμό διαφήμισης.



Η Επιτροπή καλεί τώρα την Ομοσπονδία να ενημερώσει τα μέλη της για τις υποχρεώσεις τους και κάθε πολίτη να καταγγείλει ύποπτες πρακτικές – ακόμη και ανώνυμα. Υπάρχει, μάλιστα, και το Πρόγραμμα Επιείκειας, που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση ή και απαλλαγή από πρόστιμα για όσους συνεργαστούν.