Απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για αυθαίρετα σε πιλοτές δημιουργεί δεδικασμένο

Η τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών σε κοινοχρήστους χώρους πολυκατοικιών όπως πιλοτές, δεν μπορεί να γίνει σε περίπτωση έλλειψης κανονισμού οροφοκτησίας, εφόσον διατυπωθούν αντιρρήσεις από οποιονδήποτε συνιδιοκτήτη, αποφάνθηκε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε παράλληλα ότι η σχετική πρόβλεψη του νόμου 4178/13 είναι ανεφάρμοστη, καθώς προσκρούει στα άρθρα 17 και 24 του Συντάγματος.

Η υπόθεση με την οποία ασχολήθηκε το δικαστήριο αφορούσε σε αυθαίρετες κατασκευές που είχαν γίνει στους ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους του ισόγειου πολυκατοικίας (πιλοτή και τμήμα του οικοπέδου) στην περιοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Ωστόσο η κρίση των δικαστών ουσιαστικά δημιουργεί δεδικασμένο, επηρεάζοντας και τυχόν μελλοντικές υποθέσεις.

Σε ανακοίνωση του ΣτΕ, αναφέρεται ότι:

«Με την απόφαση 1616/2025 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρόεδρος: Ε. Νίκα, Εισηγητής: Δ. Βασιλειάδης, Σύμβουλος) κρίθηκε ότι σε περίπτωση έλλειψης κανονισμού οροφοκτησίας, η διάταξη (άρθρο 11 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 4178/2013) που προβλέπει την υποβολή αίτησης από συνιδιοκτήτη με βάση την πλειοψηφία των ποσοστών συνιδιοκτησίας για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων σε κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής, αποσκοπεί μόνο στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και την πλήρη καταγραφή και αντιμετώπιση των αυθαιρέτων, χωρίς πάντως να θίγεται το δικαίωμα ιδιοκτησίας των λοιπών συνιδιοκτητών. Επομένως, η τακτοποίηση αυθαιρέτων επί κοινοχρήστων μερών ακινήτου με το ν. 4178/2013 δεν μπορεί να γίνει εφόσον διατυπωθούν αντιρρήσεις από οποιονδήποτε συνιδιοκτήτη».