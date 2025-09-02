«Σαφάρι» της εφορίας για τα «μαύρα» πάρκινγκ σε πολυκατοικίες και υπόγεια γκαράζ

Η ΑΑΔΕ βάζει στο στόχαστρο χιλιάδες θέσεις στάθμευσης που νοικιάζονται «χέρι με χέρι» σε υπόγεια γκαράζ και πυλωτές, χωρίς κανένα φορολογικό παραστατικό. Πρόκειται για μια τεράστια «μαύρη» αγορά που εκτιμάται ότι μόνο στην Αττική ξεπερνά τα 60 εκατ. ευρώ τον χρόνο, αφήνοντας το κράτος χωρίς πολύτιμα έσοδα.

Οι έλεγχοι θα ξεκινήσουν άμεσα με ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων από το Εθνικό Κτηματολόγιο και το Taxis, ενώ προβλέπονται πρόστιμα έως 500 ευρώ για κάθε αδήλωτη θέση στάθμευσης, αλλά και αναδρομικοί φόροι για όσους ιδιοκτήτες εντοπιστούν.

Οι τιμές και η «χρυσή» αγορά των πάρκινγκ

Στην Αθήνα: στο Παγκράτι, τα Εξάρχεια, τη Νέα Σμύρνη και την Κυψέλη, η μίσθωση κυμαίνεται από 100 έως 150 ευρώ τον μήνα, ενώ στο Κολωνάκι μπορεί να φτάσει σε επίπεδα «πολυτελείας».

Στη Θεσσαλονίκη: οι τιμές ξεκινούν από 70 ευρώ και φτάνουν τα 120 ευρώ, ενώ σε περιοχές όπως η Καλαμαριά και το Πανόραμα κινούνται ακόμη ψηλότερα.

Μόνο στην Αττική υπολογίζεται ότι λειτουργούν 50.000 «μαύρες» θέσεις στάθμευσης, οι οποίες αποφέρουν αφορολόγητα κέρδη με μέση τιμή ενοικίασης τα 100 ευρώ τον μήνα.

Νομικά «γκρίζες ζώνες»

Η εφορία θα αξιοποιήσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε θέσης:

Αυτοτελής ιδιοκτησία: έχει δικό της ΚΑΕΚ στο Κτηματολόγιο και δηλώνεται κανονικά.

Παρακολούθημα διαμερίσματος: η ξεχωριστή ενοικίαση μπορεί να θεωρηθεί νομικά «γκρίζα».

Κοινόχρηστος χώρος: απαιτείται συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών.

Η κίνηση της ΑΑΔΕ συνδέεται και με την επικείμενη ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.), της νέας ψηφιακής βάσης που θα καταγράφει όλα τα ακίνητα της χώρας – από διαμερίσματα και αποθήκες, μέχρι πάρκινγκ και βοηθητικούς χώρους.