Τέλος στις «προσωπικές» θέσεις πάρκινγκ: Έρχεται πρόστιμο 350 ευρώ με τον νέο ΚΟΚ

Ενώ ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - ΚΟΚ εστιάζει στην επιβολή βαρύτατων κυρώσεων για επικίνδυνες παραβάσεις (όπως το αλκοόλ και η παραβίαση ερυθρού), στο στόχαστρο μπαίνουν και οι αντικοινωνικές συμπεριφορές που εμποδίζουν την κυκλοφορία και την στάθμευση.

Μία από τις πλέον διαδεδομένες και ενοχλητικές πρακτικές είναι η κατάληψη δημόσιου χώρου με σκοπό τη διατήρηση «προσωπικής» θέσης στάθμευσης μπροστά από καταστήματα ή κατοικίες. Πολλοί οδηγοί θεωρούν τον δημόσιο δρόμο προσωπική τους «ιδιοκτησία».

Καρέκλες, γλάστρες και μηχανάκια: Τιμωρούνται με 350 ευρώ

Η τακτική αυτή, που περιλαμβάνει την τοποθέτηση καρεκλών, καφασιών, γλαστρών ή ακόμα και την κατάληψη του χώρου με μηχανάκια για να διατηρηθεί η θέση κενή, τιμωρείται πλέον αυστηρά.

Σύμφωνα με το Άρθρο 52 του ΚΟΚ, με τίτλο «Κατάληψη τμήματος οδού και πεζόδρομου»:

η προσωρινή ή μόνιμη κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια. Αυτό ισχύει ειδικά όταν τα εμπόδια αυτά παρεμποδίζουν την κυκλοφορία, την επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων, ή όταν μειώνουν την ορατότητα των χρηστών του δρόμου.

Η συγκεκριμένη παράβαση υπάγεται στην υποκατηγορία Ε3-Α και επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ.

Οι εξαιρέσεις και οι άδειες

Ο νόμος προβλέπει εξαιρέσεις, επιτρέποντας την κατάληψη τμήματος οδού μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις ή σε ζώνες μικρής κυκλοφορίας, και μόνο εφόσον:

Υπάρχει επαρκής χώρος για την υπόλοιπη κυκλοφορία. Έχει προηγηθεί άδεια από τις Δημοτικές ή Κοινοτικές Αρχές. Έχει δοθεί σύμφωνη γνώμη από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.

Ακόμα και η κατάληψη χώρου με κάδους για μπάζα ή για εργασίες, μπορεί να θεωρηθεί παράνομη εάν δεν έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη άδεια από τις αρμόδιες αρχές.