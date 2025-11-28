Παράταση ως τις 30 Ιουνίου 2026 στην απογραφή ανελκυστήρων στο ψηφιακό Μητρώο

Με κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου προβλέπεται παράταση της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων έως τις 30 Ιουνίου 2026. Τις τελευταίες εβδομάδες αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των ανελκυστήρων που έχουν απογραφεί, έχοντας πλέον ξεπεράσει τις 250.000.

Παράλληλα έχει ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η συνεργασία των υπηρεσιών του υπουργείου Ανάπτυξης με την ΠΟΜΙΔΑ και με τις εταιρίες τοποθέτησης και συντήρησης των ανελκυστήρων.

Με την παράταση δίνεται επαρκής χρόνος, ώστε όλοι οι ιδιοκτήτες, διαχειριστές ακινήτων, συντηρητές και εγκαταστάτες ανελκυστήρων να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της απογραφής είναι εξαιρετικά απλή, διαρκεί μόλις 3-5 λεπτά και είναι εντελώς δωρεάν στη διεύθυνση: https://elevator.mindev.gov.gr.

Διευκρινίζεται επίσης ότι δεν προκύπτει καμία πρόσθετη ευθύνη για τους πολίτες που προβαίνουν στην απογραφή του ανελκυστήρα στο νέο σύστημα.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

Oι κρίσιμες διευκρινίσεις που πρέπει να γνωρίζουν ιδιοκτήτες και διαχειριστές:

Πώς γίνεται η απογραφή;

Μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.grμε είσοδο μέσω TaxisNet και συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων.

Τι ισχύει για κτίρια με πολλούς ανελκυστήρες;

Απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή για κάθε ανελκυστήρα.

Πώς μετρώνται οι στάσεις;

Yπολογίζονται όλα τα επίπεδα στα οποία πραγματοποιεί στάση ο ανελκυστήρας.

Πώς δηλώνεται ανελκυστήρας σε μόνιμη ακινησία;

Υπάρχει ειδικό πεδίο ώστε να απογραφεί με υπεύθυνη δήλωση, εφόσον δεν κινείται για πάνω από τρεις μήνες.

Tι γίνεται σε περίπτωση λάθους;

Μετά την οριστικοποίηση δεν διορθώνεται. Γίνεται διαγραφή και εκ νέου δήλωση.

Πόσο κοστίζει ο έλεγχος;

Περίπου 150-200 ευρώ για τον πρώτο έλεγχο και 50 ευρώ για επανέλεγχο.

Τι ισχύει για κόστος συντήρησης και αναβάθμισης;

Η συντήρηση βαραίνει τους χρήστες, οι αναβαθμίσεις τους ιδιοκτήτες, σύμφωνα με τη στήλη δαπανών ανελκυστήρα.

Ποιες είναι οι κυρώσεις;

Αδήλωτος ανελκυστήρας: σφράγιση και πρόστιμο 1.000–5.000 ευρώ.

Μη έγκαιρη απογραφή:

1.000 € για κτίρια κατοικίας

2.500 € για μικτή ή επαγγελματική χρήση

5.000 € για κτίρια προσβάσιμα στο κοινό.

Υπάρχει πρόσθετη ευθύνη για όποιον τον δηλώνει;

Όχι. Η χρήση των κωδικών γίνεται μόνο για λόγους ταυτοποίησης.

