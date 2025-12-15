Μπάχαλο στις πολυκατοικίες με τις διπλές οπτικές ίνες - Καταγγελίες και παρέμβαση ΕΕΤΤ

Στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) οδηγείται το ζήτημα της εγκατάστασης οπτικών ινών στις πολυκατοικίες, καθώς πληθαίνουν οι καταγγελίες για διπλές και σε ορισμένες περιπτώσεις πολλαπλές, κάθετες καλωδιώσεις, πρακτική που δημιουργεί τεχνικά προβλήματα, επιβαρύνει τα κτίρια και θολώνει τα όρια του ανταγωνισμού στην αγορά τηλεπικοινωνιών.



Σύμφωνα με καταγγελία που έχει στη διάθεσή του ο flash.gr, σε πολυκατοικία της Νέας Σμύρνης, την αρχική υποδομή οπτικής ίνας (κάθετη καλωδίωση) εγκατέστησε η ΔΕΗ Fiber, έπειτα από πρωτοβουλία των ενοίκων, καθώς άλλοι πάροχοι δεν ανταποκρίθηκαν. Η εγκατάσταση έγινε άμεσα και χωρίς κόστος, με τοποθέτηση κουτιών καλωδίωσης (floor boxes) σε κάθε όροφο, ώστε κάθε διαμέρισμα να μπορεί να συνδεθεί με τον πάροχο της επιλογής του.

Το πρόβλημα προέκυψε όταν ένοικος απευθύνθηκε σε διαφορετικό πάροχο για σύνδεση οπτικής ίνας και διαπίστωσε ότι ξεκίνησε νέα, δεύτερη κάθετη καλωδίωση στο ίδιο κτίριο. Ως αιτιολογία προβλήθηκε η μη συνεργασία του παρόχου με τη ΔΕΗ Fiber.

Όχι μεμονωμένο περιστατικό

Πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο. Οι τρεις «παλιοί» πάροχοι, ΟΤΕ, Nova και Vodafone, συνεργάζονται μεταξύ τους και έχουν εμπορικές συμφωνίες μεταπώλησης δικτύων. Η συνεργασία αυτή, ωστόσο, δεν επεκτείνεται στη ΔΕΗ Fiber, η οποία ως νεοεισερχόμενη οδηγείται συχνά στη δημιουργία ξεχωριστής κάθετης καλωδίωσης. Το ίδιο συμβαίνει και αντίστροφα: όταν η ΔΕΗ έχει προηγηθεί, άλλοι πάροχοι δεν αξιοποιούν την υπάρχουσα υποδομή.

Στην πράξη, ο τελικός χαμένος είναι ο ένοικος, που βλέπει την πολυκατοικία του να γεμίζει καλώδια και κουτιά, χωρίς να έχει πραγματική ελευθερία επιλογής παρόχου και χωρίς σαφείς κανόνες για το ποιος και πώς παρεμβαίνει στο κτίριο.

Τι λέει το θεσμικό πλαίσιο

Το θέμα έχει φτάσει στην ΕΕΤΤ, με στελέχη της να επισημαίνουν ότι οι διπλές κάθετες καλωδιώσεις συνιστούν πρακτική που συγκρούεται με τη φιλοσοφία του θεσμικού πλαισίου. Ωστόσο, η ΚΥΑ 53538 ΕΞ/2023 (ΦΕΚ 7037/Β/13.12.2023) δεν απαγορεύει ρητά τη δημιουργία δεύτερης υποδομής οπτικής ίνας εντός κτιρίων.

Αντιθέτως, προβλέπει κοινό σημείο τερματισμού (κεντρικό κατανεμητή) και δυνατότητα εισόδου πολλαπλών καλωδίων, ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν περισσότεροι πάροχοι στην ίδια υποδομή. Παράλληλα, ορίζει ότι κάθε καλώδιο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό ινών από τις συνδρομητικές διεπαφές που εξυπηρετεί, προκειμένου να καλύπτει μελλοντικές ανάγκες και πολλαπλούς παρόχους.

Ρόλο παίζει και η επιδότηση

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από το γεγονός ότι η κάθετη καλωδίωση επιδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με ποσά από 200 έως και 1.000 ευρώ ανά κτήριο, ανάλογα με τον αριθμό ορόφων και διαμερισμάτων. Το κίνητρο αυτό έχει οδηγήσει αρκετούς παρόχους σε αγώνα δρόμου για να εγκαταστήσουν πρώτοι την υποδομή.

Σημαντικός παράγοντας είναι και η ρυθμιζόμενη χρέωση χρήσης: ο πάροχος που εγκαθιστά την κάθετη καλωδίωση μπορεί να ζητήσει από άλλον πάροχο μηνιαίο τέλος από 0,50 έως 2 ευρώ, ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το αν η υποδομή έχει επιδοτηθεί μέσω του προγράμματος Smart Readiness.

Παρέμβαση ΕΕΤΤ στον ορίζοντα

Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι αν δεν υπάρξει σύντομα συνεννόηση μεταξύ των παρόχων, η παρέμβαση της ΕΕΤΤ θα είναι αναπόφευκτη. Ήδη, όπως αναγνωρίζουν πηγές της Αρχής, το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί αισθητά οι καταγγελίες πολιτών για την ενδοκτιριακή κατάσταση των εγκαταστάσεων οπτικών ινών: κακοτεχνίες, πρόχειρες παρεμβάσεις, έλλειψη σχεδίων.



Με τις οπτικές ίνες να αποτελούν βασική υποδομή για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, το ζητούμενο είναι λιγότερα καλώδια, περισσότερη συνεργασία και καθαροί κανόνες. Διαφορετικά, το «μπάχαλο» στις πολυκατοικίες μόλις ξεκίνησε.