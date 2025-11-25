Τελευταία ευκαιρία για το Gigabit Voucher – Λήγει η προθεσμία για το κουπόνι των 200€

Μέχρι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 έχουν προθεσμία νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να αξιοποιήσουν το Gigabit Voucher, την κρατική ενίσχυση των 200 ευρώ για αναβάθμιση σε ταχύτητες νέας γενιάς. Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία για όσους θέλουν να περάσουν σε πραγματικό, γρήγορο και αξιόπιστο ίντερνετ – χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Ποιοι δικαιούνται το κουπόνι

Όσοι δεν διαθέτουν σύνδεση άνω των 100 Mbps.

Όσοι κατοικούν ή έχουν έδρα/υποκατάστημα στις περιοχές παρέμβασης του προγράμματος.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει το voucher μόνο μία φορά, ενώ δεν συνδυάζεται με άλλες κρατικές ή ευρωπαϊκές ενισχύσεις.

Τι καλύπτει το voucher

Το κόστος αρχικής εγκατάστασης.

Το μηνιαίο τιμολόγιο για τους πρώτους 24 μήνες της νέας υπηρεσίας.

Η υπηρεσία πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 Mbps download ή 100 Mbps συμμετρικά στο upload.

Πώς θα πάρετε το Gigabit Voucher – Τα βήματα

Έλεγχος κάλυψης: Μπαίνετε στην πλατφόρμα του προγράμματος και βλέπετε αν η διεύθυνσή σας καλύπτεται. Αίτηση με TaxisNet: Διαλέγετε αν αφορά υφιστάμενη ή νέα σύνδεση. Στοιχεία & αποδοχή όρων: Συμπληρώνετε τα απαραίτητα στοιχεία. Παραλαβή κουπονιού: Θα το λάβετε με email και SMS. Επικοινωνία με πάροχο: Δίνετε τον κωδικό του voucher και επιλέγετε την υπηρεσία Gigabit.

Τι να προσέξετε πριν ενεργοποιήσετε την επιδότηση